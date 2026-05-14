Caso Lili Pink: Envían a prisión a primer capturado, Walter Martínez, por presunto lavado de activos

Almacén Lili Pink e imagen de referencia de capturado. Fotos: Tomada de las redes sociales de Lili Pink / Getty Images

El juez 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Walter Martínez Martínez, primer capturado por su presunta relación con el caso de supuesto lavado de activos y de contrabando en las tiendas de ropa y variedades Lili Pink.

Según se conoció, el juez tuvo en cuenta los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía General de la Nación y que fueron recopilados en medio de la investigación que se adelantó y que permitió que el pasado 27 de abril se hubiera adelantado un mega operativo en 405 tiendas de Lili Pink en el país.

Dichas pruebas fueron recopiladas en el marco de las audiencias concentradas que fueron reservadas. En ese sentido, el juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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Por ahora, el procesado permanecerá en detención hospitalaria, pues se encuentra en delicado estado de salud. La medida impuesta es preventiva y temporal mientras avanza la investigación.

De acuerdo con el expediente, Walter Martínez Martínez, quien fue capturado en Barranquilla (Atlántico), presuntamente, fungió como representante legal de al menos siete empresas fachada utilizadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la red investigada.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando; sin embargo, se declaró inocente y no aceptó los cargos.

El operativo, ejecutado desde el pasado lunes 27 de abril por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se desplegó de manera simultánea en 59 ciudades de 25 departamentos. La acción incluyó allanamientos y medidas con fines de extinción de dominio en 405 establecimientos comerciales, así como en bodegas vinculadas a la reconocida marca de ropa femenina.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura investigada habría operado a través de múltiples sociedades.

“La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, explicó el ente acusador.

La investigación señala que, al parecer, esta estructura incluía la fragmentación de transacciones y la simulación de relaciones comerciales, con el fin de evadir controles aduaneros y financieros.

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Además de Martínez, en el expediente figuran otros nombres, quienes conservan la presunción de inocencia y frente a los cuales aún no se ha demostrado la comisión de delitos, pues este es apenas un avance en la investigación y no implica responsabilidad penal.

Entre ellos, Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S., empresa detrás de Lili Pink; así como los empresarios colombo-panameños Max Abadi y su hijo David Abadi, quienes al parecer, estarían vinculados a compañías señaladas como fachada. También aparece mencionado el conductor Jonnathan Villamil Soler.

La investigación tiene sus orígenes en 2022, cuando un reporte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó a la Fiscalía sobre presuntos movimientos financieros irregulares relacionados con Lili Pink y Yoy.

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Desde entonces, distintas direcciones especializadas del ente acusador han trabajado de manera articulada para consolidar el caso y avanzar en el rastreo de los presuntos hechos irregulares.

Según la Fiscalía, el presunto lavado de activos ascendería a 730.000 millones de pesos, mientras que el contrabando alcanzaría los 75.000 millones. A esto se sumaría un posible enriquecimiento ilícito cercano a los 430.000 millones de pesos.

Los fiscales a cargo han dividido el caso por líneas de investigación, enfocándose en el análisis de sociedades, franquicias e identificación de al menos nueve personas implicadas, contra quienes ya se emitieron órdenes de captura.

Recientemente, Caracol Radio tuvo acceso a los apartes de las audiencias en las que la fiscal del caso describió el papel que habría jugado Walter Martínez Martínez.

“Moda Mundo Importaciones S.A.S. fue constituida el 26 de octubre de 2018 por Walter Francisco Martínez Martínez como único socio y representante legal, con un capital autorizado de 500 millones de pesos, suscrito y pagado en 200 millones, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, misma dirección que WM Intercontinental”.

Moda Mundo no tiene domicilio verificable

La dirección registrada en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN corresponde a un lote baldío.

Describió la fiscal: “El 29 de junio de 2022 se realiza el cambio de domicilio de la sociedad de Barranquilla a San Juan del Cesar, en La Guajira. Igualmente, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha, mediante resolución, dispuso la suspensión de oficio del RUT y de las calidades aduaneras del importador de la sociedad Moda Mundo Importaciones S.A.S., por cuanto no fue posible verificar su existencia en la dirección registrada en el RUT, ya que se trataba de un lote baldío”.

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También señaló la fiscal que se ocultaron los verdaderos dueños de las empresas y quienes presuntamente obtenían los beneficios económicos.

“Intentando, entonces, desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal. Pues, como se verá, quienes figuran constituyendo las entidades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos, como conductores, operarios, tesoreros y abogados”.

Caracol Radio conoció que se preparan nueve órdenes de captura contra empresarios que estarían relacionados con este caso.