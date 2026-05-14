“El lugar no cuenta con autorización”, secretario de Salud, sobre clínica estética en Venecia

Hay muchas preguntas sobre la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, que se realizó un procedimiento estético en una clínica estética llamada Beauty Láser M.L., la cual está ubicada en el barrio Venecia, en Bogotá.

Tras conocerse su caso, la Secretaría Distrital de Salud aseguró que activó “de manera inmediata” las acciones de inspección, vigilancia y control. Asimismo, la entidad aseguró que el centro de estética no cuenta con los permisos necesarios para realizar procedimientos de esta naturaleza.

“Tras las verificaciones adelantadas por los equipos técnicos de la entidad, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal”, dijo el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont.

En ese sentido, el secretario pidió a las personas que se sometan a procedimientos estéticos revisar si la clínica cuenta con los permisos necesarios, para evitar que los ciudadanos corran riesgos.

“Es muy importante que las personas verifiquen antes de realizarse cualquier procedimiento estético si el establecimiento está autorizado y habilitado para prestar ese servicio. En Bogotá esta información puede consultarse directamente en la pagina oficial de la Secretaría Distrital de Salud”, dijo Bermont.