Verónica Alcocer se verá con Eva Ferrer en conciliación; exasesora reclama 48.000 euros.

En medio de la controversia que enfrenta la primera dama, Verónica Alcocer, tras la divulgación de los audios revelados por la revista Semana, Caracol Radio conoció que el próximo 13 de agosto se llevará a cabo una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá para intentar resolver una reclamación económica presentada por la ciudadana colombo-española Eva Ferrer, quien fue amiga y asesora de Alcocer durante la campaña presidencial de 2022.

A la diligencia no solo asistirán Alcocer y Ferrer. También fue citado Manel Grau, empresario catalán cercano a la primera dama, quien, según la reclamación, habría participado en los acuerdos relacionados con la contratación de la consultora española.

Pagos pendientes de Verónica Alcocer a Eva Ferrer por servicios durante campaña presidencial

De acuerdo con los documentos conocidos por Caracol Radio, Ferrer asegura que trabajó para Verónica Alcocer entre el 1 de noviembre de 2021 y septiembre de 2022, prestando servicios de consultoría en manejo de medios y posicionamiento durante la precampaña y la etapa posterior a la campaña presidencial.

La ciudadana española sostiene que quedaron pendientes de pago cuatro meses de honorarios, equivalentes a 12.000 euros mensuales, además de 14 millones de pesos mensuales destinados a gastos de vivienda. En total, reclama el pago de 48.000 euros y 56 millones de pesos.

Audios de Eva Ferrer en donde se hablan de presuntas irregularidades durante campaña presidencial

La audiencia se realizará en un momento de alta tensión entre las dos examigas, luego de que Ferrer apareciera en los audios divulgados por Semana, en los que habla de presuntas irregularidades relacionadas con contratación, nombramientos y recursos que, según sus afirmaciones, no habrían sido reportados durante la campaña presidencial de 2022.

En esas grabaciones también menciona a Manel Grau, a quien señala de haber participado como intermediario en la entrega de recursos para la campaña.

La diligencia buscará establecer si las partes alcanzan un acuerdo sobre los honorarios reclamados. De no lograrse una conciliación, Ferrer podrá acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar judicialmente el pago que asegura se le adeuda.

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