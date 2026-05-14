Capturado alias ‘Esteban’ y otros tres integrantes de disidencias de ‘Calarcá’ en Tolima

Tropas de la Sexta Brigada del Ejército sostienen combates contra integrantes de la comisión Joaquín González, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’, en zona rural del municipio de Rovira, Tolima.

El brigadier general Carlos Marmolejo aseguró que durante el desarrollo de la operación “se ha podido neutralizar uno de estos integrantes y la captura de cuatro más, todos con su material de guerra e intendencia”.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Esteban’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de esta comisión y responsable de extorsiones contra comerciantes, transportadores, capricultores y ganaderos de esta región del Tolima.

“Estamos procediendo en este momento a llevar a las autoridades competentes para todo el proceso judicial y de la misma forma extraer tanto la baja como los capturados a la ciudad de Ibagué”, aseguró el oficial.

El Ejército indicó que las operaciones militares continúan en la zona en medio del Plan de Campaña Ayacucho para seguir golpeando estructuras armadas ilegales que delinquen en esta región del país.