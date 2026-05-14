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14 may 2026 Actualizado 19:06

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Justicia

Caso UNGRD: Corte Suprema abrió investigación formal y llamó a indagatoria a Martha Peralta

La investigación a la senadora se realizará por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

La Corte abrió una investigación contra la senadora Martha Peralta por presunto interés de contratos // Caracol Radio

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Tras varios meses de análisis de pruebas, finalmente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a indagatoria a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pues se le señala, de manera preliminar, de haber cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

Lo que han dicho los testigos clave del caso, Olmedo López y Sneyder Pinilla, es que ella habría solicitado la entrega de contratos a personas específicas en La Guajira para la contratación de maquinaria. Todo esto con el objetivo de obtener apoyos políticos en la región.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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