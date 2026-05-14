Caso UNGRD: Corte Suprema abrió investigación formal y llamó a indagatoria a Martha Peralta

Tras varios meses de análisis de pruebas, finalmente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a indagatoria a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pues se le señala, de manera preliminar, de haber cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

Lo que han dicho los testigos clave del caso, Olmedo López y Sneyder Pinilla, es que ella habría solicitado la entrega de contratos a personas específicas en La Guajira para la contratación de maquinaria. Todo esto con el objetivo de obtener apoyos políticos en la región.

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