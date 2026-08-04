Asesinato María Mercedes García: juzgados llevan más de año y medio aplazando audiencia a implicados

En 2022, María Mercedes García Rodríguez, de 57 años, fue asesinada por delincuentes cuando salía de su banco. Los criminales se llevaron su bolso asumiendo que había retirado dinero, sin embargo, solo encontraron recibos del pago de impuestos.

Por este crimen, la Policía Nacional, a través de la Sijín, hizo una investigación para la búsqueda y ubicación de los responsables del asesinato de García y en menos de seis meses se logró la captura de los criminales. Sin embargo, la justicia no ha operado con la misma celeridad.

Los Juzgados Tercero y Quinto Penal del Circuito con función de conocimiento de Sincelejo llevan más de año y medio sin realizar la audiencia de acusación a los detenidos por distintos aplazamientos tanto de la jueza como de la Fiscalía.

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, denunció que el 31 de julio de 2026, debido a las demoras en el proceso, un juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos a Erlis José Sierra Cueto, uno de los integrantes de la banda.

Es así que, de los ocho miembros del grupo delincuencial, uno ya está libre y otro también solicitó su excarcelación.

¿Qué se sabe del asesinato de María Mercedes García Rodríguez?

Con interceptaciones telefónicas, la Policía logró ubicar a alias ‘Mañe’ y alias ‘El Indio’ en el municipio de Carmen de Bolívar. En medio del operativo para su captura se les incautó un carro que habría sido usado en medio del asesinato de María Mercedes García.

Otro de los capturados, quien sería el que disparó contra la empresaria, se escondía en Cartagena, Bolívar.

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