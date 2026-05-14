¿Dónde se va la luz en el Atlántico este viernes 15 de mayo?: entérese aquí

La empresa Air-e Intervenida informó que este viernes 15 de mayo se ejecutarán trabajos de instalación de una red subterránea en el sector de Mallorquín, en jurisdicción de Puerto Colombia.

Las obras se desarrollarán entre las 9:02 de la mañana y la 1:58 de la tarde, tiempo durante el cual permanecerán sin energía los sectores comprendidos entre las calles 1 a la 1D, entre las carreras 20 y 22.

Trabajos eléctricos en Alameda del Río

De manera simultánea, entre las 8:05 de la mañana y las 2:55 de la tarde, técnicos adelantarán labores eléctricas en el sector de Alameda del Río, específicamente entre las calles 112 y 114, entre las carreras 43 y 43B.

Labores menores en San Felipe

Asimismo, en el barrio San Felipe de Barranquilla, se realizarán trabajos menores en la carrera 24B con calle 70C.

Estas labores están programadas entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

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Canales de atención

Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante el portal web oficial www.air-e.com.