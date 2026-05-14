En Barranquilla inicia ‘Colombia Solar’, programa que busca llevar paneles solares a varias familias

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dio a conocer que el programa ‘Colombia Solar’, que busca beneficiar a más de un millón de familias en el país, comenzó con la instalación de los primeros paneles solares en el sector de Villas de San Pablo, en Barranquilla.

“La idea es dejar garantizados los recursos para que las familias puedan generar su propia energía y romper el yugo de las facturas impagables. La transición energética tiene que llegar primero a quienes más lo necesitan”, indicó el alto funcionario.

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En detalle, el programa beneficiará a los hogares de estratos 1, 2 y 3 para que las familias puedan generar energía limpia desde sus techos para su propio consumo, y a su vez, reduzcan la demanda de energía de la red convencional.

En articulación con Gecelca, el Ministerio de Minas y Energía contempla aproximadamente 10.118 soluciones solares para usuarios beneficiarios durante la vigencia 2026, fortaleciendo así la estrategia de democratización de la energía en distintas regiones del país.