En Barranquilla inicia ‘Colombia Solar’, programa que busca llevar paneles solares a varias familias
Inició la instalación de paneles solares en 500 viviendas en Villas de San Pablo, en Barranquilla.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dio a conocer que el programa ‘Colombia Solar’, que busca beneficiar a más de un millón de familias en el país, comenzó con la instalación de los primeros paneles solares en el sector de Villas de San Pablo, en Barranquilla.
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“La idea es dejar garantizados los recursos para que las familias puedan generar su propia energía y romper el yugo de las facturas impagables. La transición energética tiene que llegar primero a quienes más lo necesitan”, indicó el alto funcionario.
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En detalle, el programa beneficiará a los hogares de estratos 1, 2 y 3 para que las familias puedan generar energía limpia desde sus techos para su propio consumo, y a su vez, reduzcan la demanda de energía de la red convencional.
En articulación con Gecelca, el Ministerio de Minas y Energía contempla aproximadamente 10.118 soluciones solares para usuarios beneficiarios durante la vigencia 2026, fortaleciendo así la estrategia de democratización de la energía en distintas regiones del país.