“Mi hijo soñaba con ser campeón mundial”: desgarrador relato del padre de Yeiner Gómez

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Luis Gómez recordó a su hijo Yeiner Gómez, el joven boxeador conocido como “La Pantera”,quien soñaba con convertirse en campeón mundial y hoy es recordado por familiares, amigos y entrenadores como una de las grandes promesas del boxeo. El padre relató que desde pequeño Yeiner mostró disciplina y amor por el deporte.

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"Desde niño le gustó el boxeo, vivía con los profesores, ellos lo querían mucho porque tenía un don", contó.

Además del boxeo, Yeiner trabajaba como mototaxista y era aficionado a las peleas de gallo. También hizo parte de la liga de boxeo del Ejército Nacional, donde recibió formación de entrenadores internacionales.

"Mi pelado estaba volando. Estuvo en México, en un tremendo club, y ya le faltaban unas cuantas peleas para viajar a Puerto Rico“, expresó Luis Gómez.

“Papi, voy a ser campeón”

Luis Gómez recordó que antes de la última pelea sostuvo una conversación con su hijo sobre sus sueños y las metas que quería alcanzar.

"Yo le dije: ‘vamos duro, mijo’. Y él me respondió: ‘Papi, voy a ser un campeón‘“, relató.

Según contó, Yeiner soñaba con darle una mejor vida a su hija de dos años, a quien adoraba profundamente.

"Él siempre me decía que quería darle una mejor vida a su niña“, recordó su padre.

La angustiosa búsqueda

La familia comenzó a preocuparse tras perder contacto con Yeiner luego de una pelea. Luis Gómez relató que salió a buscarlo por distintos barrios y empezó a llamar a conocidos, pero nadie sabía de su paradero.

Horas después conocieron información sobre el hallazgo de un cuerpo en el río Magdalena. Según explicó, una de las pocas pistas para identificarlo fueron los tatuajes que tenía en su cuerpo.

"La única forma de reconocerlo fue por el tatuaje que decía ‘Cristian’ y una pantera, porque así le decían en el boxeo“, señaló.

“No lo voy a poder ni enterrar”

En medio del dolor, Luis Gómez pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido y lamentó que, debido al estado en que fue hallado el cuerpo, todavía no hayan podido darle sepultura mientras esperan los resultados de ADN.

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"Nunca pensé que le fuera a pasar eso a mi pelado. Se ensañaron con él. No lo voy a poder ni enterrar todavía“, manifestó.

El padre aseguró que su hijo permanecía enfocado en el deporte y entrenaba constantemente junto a sus profesores.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que los móviles del crimen continúan siendo materia de investigación.