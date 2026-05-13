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“Era una gran promesa de este deporte”: entrenador lamenta la muerte de Yeiner Gómez

La muerte del boxeador profesional Yeiner Andrés Gómez Sandoval ha causado conmoción entre la comunidad deportiva del Atlántico, donde era reconocido por su dedicación y proyección dentro del boxeo profesional.

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El joven deportista, de 28 años, había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo y su fallecimiento fue confirmado tras el hallazgo de restos humanos en aguas del río Magdalena, a la altura de la vereda Cabica, donde las autoridades realizaron el proceso de identificación.

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, su entrenador Miguel Guzmán recordó a Yeiner como un joven disciplinado y comprometido con su carrera deportiva.

Una promesa del boxeo barranquillero

Gómez venía construyendo su carrera en el boxeo profesional y recientemente había disputado su octava pelea como profesional, siendo considerado una de las jóvenes promesas de esta disciplina en Barranquilla.

La noticia causó consternación entre entrenadores, compañeros y personas cercanas al deportista, quienes resaltaron su disciplina y dedicación dentro y fuera del cuadrilátero.

“Era un muchacho muy tranquilo, disciplinado y entregado al boxeo”, recordó su entrenador Miguel Guzmán.

Soñaban con llevarlo al exterior

Su entrenador también reveló que existían planes para impulsar la carrera deportiva de Yeiner hacia escenarios internacionales, especialmente en Estados Unidos, gracias al crecimiento que venía mostrando en sus más recientes combates.

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“Yeiner tenía mucho futuro. Se estaba trabajando para abrirle puertas en el exterior por el nivel que estaba mostrando”, expresó Guzmán.

Mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias de su muerte, familiares, amigos y miembros del boxeo regional lamentan la partida del joven pugilista.