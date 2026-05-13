“Software está siendo auditado por una firma internacional”: Registrador Hernán Penagos

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, dijo que el software electoral está siendo auditado por una firma internacional y que, además, estuvo a disposición de los auditores de los partidos políticos por dos semanas.

“Ese software va a congelarse los próximos días para que el día de las elecciones se descongele y que verifique por los auditores que no ha habido ningún tipo de modificación”, manifestó.

Este martes, 12 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse sobre el software electoral al pedir “ayuda” a los expertos en software del mundo “para que ayuden en la tarea de la transparencia electoral en Colombia”.

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“El registrador se niega a entregar el código fuente del software con excusas no válidas y la realidad es que la Registraduría no tiene ni ha tenido el software porque no es del estado sino de una firma privada muy oscura”, manifestó.

Por otra parte, el Registrador Hernán Penagos señaló que el proceso electoral en Colombia es manual y que estas lo realizan los jurados de votación.

“Las actas electorales más alejadas del país se van a publicar el mismo día de las elecciones para que la ciudadanía pueda comparar con los datos que difunde la Registraduría con cada acto acta electoral de Colombia”, manifestó.