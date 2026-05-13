Atlántico activa plan de contingencia ante posible llegada de El Niño

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

La posible llegada del fenómeno de El Niño a Colombia a finales de mayo o comienzos de junio mantiene en alerta a las autoridades del Atlántico. Ante la advertencia del Ideam, que estima una probabilidad superior al 60 % de que se consolide este evento climático, la Gobernación activó de manera preventiva un plan de contingencia para evitar afectaciones en el suministro de agua potable en varios municipios.

La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, explicó que la principal preocupación está relacionada con la disminución del caudal del río Magdalena, situación que podría comprometer la captación de agua en los 14 acueductos del departamento.

Según la funcionaria, el punto más vulnerable es la toma del acueducto regional de Campo de la Cruz, debido a las condiciones del río en esa zona.

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“Nuestra toma más crítica es la del acueducto regional de Campo de la Cruz. Es por eso que hemos encendido nuevamente de manera temprana las alertas del plan de contingencia planteado por la Gobernación del Atlántico para que podamos, en lo posible, tomar las medidas preventivas que nos ayuden a mitigar este riesgo”, indicó Ospina.

Frente a este panorama, la administración departamental anunció la ejecución de acciones preventivas como dragados en los puntos de captación de agua, especialmente en Campo de la Cruz y sobre el canal del Dique, con el objetivo de garantizar el abastecimiento para las comunidades.

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La secretaria agregó que, en caso de que las condiciones climáticas empeoren y el nivel del río continúe descendiendo, las labores de dragado serán reforzadas para evitar interrupciones en el servicio.

Monitoreo permanente

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que el departamento mantiene un monitoreo permanente sobre los niveles de embalses y fuentes hídricas para prevenir emergencias derivadas de la temporada seca.

El mandatario señaló que actualmente los embalses presentan niveles cercanos al 86 %, lo que representa un panorama favorable frente a crisis históricas ocasionadas por el fenómeno de El Niño, como la registrada entre 1991 y 1992.

Verano insistió en que este es un momento clave para adoptar medidas preventivas y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el departamento, ante la posibilidad de un periodo prolongado de altas temperaturas y disminución de lluvias.