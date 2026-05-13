Crisis en la Unidad de Salud de UniAtlántico cumple más de seis meses sin solución: usuarios

El representante de los profesores afiliados a la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico, Fernando Cabarcas, lanzó una nueva alerta sobre la crítica situación que atraviesa el sistema de salud universitario, asegurando que las fallas en la atención médica, entrega de medicamentos y trámites administrativos ya completan cerca de seis meses sin solución.

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Según explicó, más de 1.800 usuarios se encuentran afectados, de los cuales el 75 % corresponde a adultos mayores que requieren atención constante y tratamientos permanentes.

“La situación es bastante delicada porque estamos hablando de personas que necesitan medicamentos y citas médicas oportunas”, manifestó Cabarcas.

Usuarios estarían pagando de su bolsillo

El representante de los docentes denunció además que algunos afiliados han tenido que asumir gastos médicos particulares debido a la falta de contratos vigentes con clínicas, especialistas y prestadores de servicios.

De acuerdo con Cabarcas, esta situación ha generado preocupación entre los usuarios, quienes afirman sentirse desprotegidos ante las dificultades para acceder a consultas, procedimientos y medicamentos.

“Hay personas que han tenido que comprar sus medicinas o pagar consultas por cuenta propia porque no encuentran respuesta oportuna”, aseguró.

Piden respuestas a la administración universitaria

Cabarcas también cuestionó el manejo administrativo y financiero de la Unidad de Salud y pidió explicaciones al rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, sobre quién está asumiendo actualmente la dirección funcional del sistema de salud universitario y cuál es el plan de contingencia para atender la emergencia.

El docente señaló que desde la administración se ha mencionado la Ley de Garantías electorales como una de las razones que han dificultado la contratación de servicios médicos. Sin embargo, insistió en que la prestación de salud no puede frenarse por razones administrativas.

“La salud es un servicio esencial y no puede paralizarse”, expresó.

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Solicitan intervención urgente

Ante la prolongación de la crisis, el representante de los profesores hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Educación Nacional y a los organismos de control para que intervengan de manera urgente.