Presidente Petro culpa a la Fiscalía por pérdida del embarazo de Laura Ojeda

El presidente de Gustavo Petro volvió a generar controversia tras publicar una serie de mensajes en redes sociales en los que responsabilizó a la Fiscalía por la pérdida del embarazo de Laura Ojeda, pareja de su hijo Nicolás Petro.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que existe una persecución judicial y mediática contra su familia.

Petro afirmó: “Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”.

El jefe de Estado también señaló: “a quien atacan, Laura Ojeda, la quiere meter presa una fiscal que nos odia y procura hacer el mayor daño, heredera del fiscal Burgos. La fiscal general la protege a pesar de que sabe que no hace justicia independiente”, expresó.

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Posteriormente, el mandatario aseguró que la presión judicial y mediática habría desencadenado la pérdida del embarazo. “La presión ejercida por la fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto. Mi hijo Nicolás ha perdido un hijo y yo un nieto”, manifestó.

En medio de la polémica, Daysuris Vásquez reaccionó públicamente a los mensajes del presidente. “Presidente, los procesos deben ser respetados. Por supuesto que se lamenta lo de la pérdida”, escribió.

La expareja de Nicolás Petro también hizo referencia a situaciones personales vividas durante su relación con el hijo del mandatario. “Justamente porque yo también las padecí, varias, dos de ellas provocadas precisamente por su hijo Nicolás. Pregúntele usted a él los motivos”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio del proceso judicial que enfrenta Laura Ojeda por el presunto delito de violación de datos personales en contra de Daysuris Vásquez. Precisamente, la audiencia de imputación de cargos que estaba programada para el pasado 12 de mayo fue aplazada luego de que Ojeda presentara una incapacidad médica de siete días.