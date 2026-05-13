Capturan a presunto miembro de ‘Los Pepes’ con más de mil dosis de cocaína y marihuana

La Policía reportó la captura de un presunto miembro de ‘Los Pepes’ con más de mil dosis de marihuana y cocaína. Según la investigación, se dedicaba a la venta de estupefacientes en el barrio Santo Domingo, en Barranquilla.

“Asimismo, se estableció que la ejecución de estas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico local de estupefacientes estaría generando ganancias cercanas a los nueve millones de pesos mensuales”, indicó la Policía.

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Durante el operativo de captura, a esta persona le incautaron munición calibre 38, dos teléfonos celulares y una motocicleta reportada como hurtada.

“Este resultado operacional representa una afectación importante a las estructuras dedicadas al microtráfico y demás actividades criminales que impactan la seguridad y convivencia ciudadana”, dijo el General Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana.