Capturan a presunto miembro de ‘Los Pepes’ con más de mil dosis de cocaína y marihuana
Según la Policía, se dedicaba a la venta de estupefacientes en el barrio Santo Domingo, en Barranquilla.
La Policía reportó la captura de un presunto miembro de ‘Los Pepes’ con más de mil dosis de marihuana y cocaína. Según la investigación, se dedicaba a la venta de estupefacientes en el barrio Santo Domingo, en Barranquilla.
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“Asimismo, se estableció que la ejecución de estas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico local de estupefacientes estaría generando ganancias cercanas a los nueve millones de pesos mensuales”, indicó la Policía.
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Durante el operativo de captura, a esta persona le incautaron munición calibre 38, dos teléfonos celulares y una motocicleta reportada como hurtada.
“Este resultado operacional representa una afectación importante a las estructuras dedicadas al microtráfico y demás actividades criminales que impactan la seguridad y convivencia ciudadana”, dijo el General Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana.