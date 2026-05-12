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12 may 2026 Actualizado 21:26

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Barranquilla

Hallan muerto a boxeador barranquillero reportado como desaparecido

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este hecho.

Yeiner Andrés Gómez Sandoval. Foto: tomada de redes sociales.

Yeiner Andrés Gómez Sandoval. Foto: tomada de redes sociales.

Yeiner Andrés Gómez Sandoval. Foto: tomada de redes sociales.
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Hay consternación en el mundo del boxeo del Atlántico tras confirmarse la muerte del peleador profesional Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de 25 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo.

La confirmación se dio luego de que en la vereda Cabica fueran hallados restos humanos en aguas del río Magdalena. Posteriormente, las autoridades avanzaron en el proceso de identificación del cuerpo.

Desapareció luego de una pelea

De acuerdo con la información conocida, Gómez Sandoval desapareció después de participar en una velada realizada en el gimnasio Cuadrilátero Élite, donde perdió un combate ante Leider Galvis en la categoría supergallo.

Más información

El cuerpo fue reconocido por la madre del deportista, quien logró identificarlo gracias a los tatuajes que el joven tenía en el pecho.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del boxeador barranquillero.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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