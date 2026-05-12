Hallan muerto a boxeador barranquillero reportado como desaparecido

Hay consternación en el mundo del boxeo del Atlántico tras confirmarse la muerte del peleador profesional Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de 25 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo.

La confirmación se dio luego de que en la vereda Cabica fueran hallados restos humanos en aguas del río Magdalena. Posteriormente, las autoridades avanzaron en el proceso de identificación del cuerpo.

Desapareció luego de una pelea

De acuerdo con la información conocida, Gómez Sandoval desapareció después de participar en una velada realizada en el gimnasio Cuadrilátero Élite, donde perdió un combate ante Leider Galvis en la categoría supergallo.

El cuerpo fue reconocido por la madre del deportista, quien logró identificarlo gracias a los tatuajes que el joven tenía en el pecho.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del boxeador barranquillero.