Cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar fue capturado saliendo de una cita odontológica en Antioquia

Lo capturaron saliendo de una cita odontológica en Antioquia; era pieza clave de la su estructura Nicolás Antonio Arango Reyes del Clan del Golgo

Como una escena de película terminó la captura de Danover de Jesús Mercado Mercado, alias ‘Jhon’, uno de los hombres más buscados del departamento de Bolívar y considerado por las autoridades como el principal articulador político del Clan del Golfo en el norte del departamento.

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El operativo fue desarrollado en el municipio de Nechí por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de Bolívar, en coordinación con la Armada Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación. La captura se produjo cuando alias “Jhon” salía tranquilamente de un centro odontológico ubicado sobre la ribera del río Cauca.

Según las investigaciones, el capturado era el cabecilla principal del ala política de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del Clan del Golfo, con injerencia criminal en el norte de Bolívar.

Las autoridades aseguran que alias “Jhon” era el encargado de articular estructuras militares y políticas para ejecutar acciones panfletarias y propagandísticas alusivas al Clan del Golgo. Además, adelantaba trabajos de expansión en bases sociales con el propósito de fortalecer el reclutamiento de civiles y la instrumentalización de comunidades en favor de la organización criminal.

Los organismos de inteligencia también lo señalan de tener la misión de retomar el asentamiento criminal en la subregión de Montes de María mediante la infiltración o sustitución de organizaciones sociales y civiles.

De acuerdo con la investigación, estas órdenes habrían sido impartidas por alias “Jeferson”, actual cabecilla de la estructura Arístides Meza Páez, debido a la cercanía y confianza que mantenía con alias “Hernán” o “Davinson”, señalado jefe de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes.

Alias “Jhon”, de 41 años, figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar en 2026 y era considerado objetivo prioritario para las autoridades por su presunto rol estratégico dentro del componente político del Clan del Golfo.

Durante el procedimiento judicial, los uniformados le incautaron un celular, el cual será sometido a análisis forense para obtener información clave que permita avanzar en nuevas investigaciones y posibles capturas.

El capturado presenta tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Este resultado operacional afecta significativamente las capacidades de articulación y expansión de esta organización criminal en el departamento de Bolívar. Continuaremos trabajando de manera contundente para proteger la seguridad y tranquilidad de nuestras comunidades”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

Alias “Jhon” fue dejado a disposición de la autoridad competente y en las próximas horas un juez de la República definirá su situación judicial. Entretanto, las autoridades continúan las labores de inteligencia para contrarrestar la presencia e influencia de grupos armados organizados en la región Caribe.