“Open House” para conocer toda la oferta académica de Unibac

Este viernes 5 de junio será un día muy especial en Unibac: la institución realizará un gran “Open House”, para dar a conocer toda la oferta académica de Unibac en sus seis programas profesionales, permitiendo que los aspirantes conozcan de primera mano las instalaciones, metodologías y contenidos de cada área de formación.

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Como incentivo especial, los aspirantes que visiten el campus podrán acceder al beneficio de inscripción gratuita.

Desde las 8:00 de la mañana, el Claustro de San Diego —sede principal de Unibac— estará ambientado como una gran feria universitaria, con recorridos guiados por todo el campus y experiencias inmersivas en aulas, laboratorios, estudios y demás espacios académicos.

Durante la actividad, los asistentes podrán interactuar con docentes, estudiantes y coordinadores académicos, además de recibir orientación personalizada sobre procesos de admisión, perfiles profesionales y oportunidades de formación artística y creativa.

Los programas profesionales ofertados por Unibac son:

* Artes Escénicas

* Artes Plásticas

* Comunicación Audiovisual

* Diseño Gráfico

* Diseño Industrial

* Música

Con esta iniciativa, Unibac continúa fortaleciendo su compromiso con el acceso a la educación superior y la promoción del talento artístico y creativo de la región.