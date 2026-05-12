Policía revela el cartel de los más buscados del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar

En el marco de la ofensiva institucional contra las estructuras criminales que delinquen en el departamento, la Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar, integrado por presuntos cabecillas e integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, requeridos por las autoridades judiciales por el delito de concierto para delinuir agravado para darse para orgación criminal y homicidio.

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Dentro de los resultados operacionales, las autoridades confirmaron la captura de Danover de Jesús Mercado Mercado, alias “Chino” o “Jhon”, señalado como cabecilla pseudopolítico del Clan del Golfo. Este hombre era requerido por el Juzgado 701 Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías mediante orden de captura No. 061 del 26 de noviembre de 2025.

Asimismo, fue capturado Wilson Enrique Ortega Valerio, alias “El Águila”, presunto cabecilla de zona de esta organización criminal, requerido por el Juzgado 701 Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, mediante orden de captura No. 054 del 26 de noviembre de 2025.

En el cartel de los más buscados también aparece Esney Pérez Velásquez, alias “Roqui” o “Roque”, señalado como tercer cabecilla del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, requerido mediante orden de captura No. 064 del 24 de julio de 2025 expedida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.

De igual manera, las autoridades buscan a José Manuel Julio Mercado, alias “Alex”, requerido mediante orden de captura No. 048 del 26 de noviembre de 2025, señalado como cabecilla pseudopolítico del grupo criminal.

Otro de los hombres incluidos en el cartel es José Manuel Julio Mercado, alias “Messi”, requerido mediante orden de captura No. 060 del 26 de noviembre de 2025, identificado por las autoridades como cabecilla de zona del Clan del Golfo.

“El cartel de los más buscados es una herramienta importante para fortalecer la participación ciudadana y lograr la ubicación y captura de estos actores criminales que afectan la tranquilidad de los bolivarenses. Seguiremos adelantando acciones contundentes contra estas estructuras delincuenciales”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.