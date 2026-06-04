Una joven de Arjona y su hijo de tres años murieron arrollados por un TransMilenio en Bogotá

Una profunda consternación causó entre los habitantes del municipio de Arjona, Bolívar, la trágica muerte de la joven Rosa Angélica Hurtado Llerena, de 21 años, y de su hijo de apenas tres años de edad. Madre e hijo fallecieron luego de ser embestidos de forma violenta por un autobús del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en un sector residencial de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El fatídico incidente ocurrió la noche del pasado sábado 30 de mayo y los pormenores del caso salieron a la luz pública gracias a la difusión de un video de seguridad. En la grabación se observa el momento exacto en el que el conductor del automotor de transporte masivo desciende de la cabina y camina hacia un establecimiento comercial con la aparente intención de ingresar al baño, dejando el bus estacionado con las luces encendidas sobre una calle inclinada.

Pocos segundos después, el vehículo empezó a rodar sin operario por la pendiente, presuntamente por no tener activado de forma correcta el freno de seguridad o de emergencia. La joven arjonera caminaba por el sector en compañía de su esposo y de su hijo con destino a una tienda del vecindario cuando el bus sin control los sorprendió, arrollándolos antes de derribar un poste de energía y estrellarse contra las fachadas de varias viviendas. Ferney José Castro Cuello, esposo de la mujer y padre del menor, se salvó milagrosamente debido a que se había adelantado unos pasos antes del fuerte impacto.

Rosa Angélica fue remitida de urgencia al Hospital de Suba, donde los profesionales médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso. Por su parte, el niño fue trasladado en un vehículo particular hacia el Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) de la zona, pero infortunadamente tampoco sobrevivió a la gravedad de los traumas sufridos en el percance.

Frente a la gravedad de lo sucedido, las directivas de TransMilenio S.A. emitieron un pronunciamiento formal expresando sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas directas, asegurando que están atentos a colaborar con las pesquisas judiciales para esclarecer los hechos. No obstante, la entidad precisó que los vehículos son propiedad de operadores privados, por lo cual será el Consorcio Express —empresa concesionaria a cargo de la flota involucrada— el encargado de gestionar y activar las pólizas de responsabilidad civil correspondientes.