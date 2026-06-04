Capturan a alias ‘Felo’ con arma de fuego tras herir a una persona en Bicentenario

La Policía Nacional continúa desplegando acciones contundentes contra el porte ilegal de armas de fuego. En las últimas horas, fue capturado un hombre con un arma de fuego en el barrio Bicentenario, sur de la ciudad.

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La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia permitió la captura, en el barrio Bicentenario, de un sujeto conocido como ‘Felo’, de 43 años, quien portaba un revólver calibre 38 con seis cartuchos, tres de ellos percutidos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el capturado habría accionado el arma de fuego minutos antes durante una riña, lesionando a un ciudadano en una de sus piernas. El herido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Los elementos incautados y el capturado fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, y lesiones personales, quedando a la espera de las audiencias correspondientes que definirán su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, resaltó que en el desarrollo de estas acciones se han capturado 343 personas e incautado 299 armas de fuego, resultados que contribuyen directamente a la protección de vidas.

“La rápida respuesta de nuestros uniformados permitió evitar que este hecho tuviera consecuencias más graves. Continuaremos desarrollando acciones contundentes para retirar de las calles las armas ilegales y proteger la vida de los cartageneros”.