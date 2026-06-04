Conozca la lista de heridos tras explosión de una barcaza en Pasacaballos

La Alcaldía Mayor de Cartagena entregó el reporte oficial sobre el estado de salud y la identidad de los ciudadanos que resultaron afectados por la fuerte explosión de una barcaza fondeada en el corregimiento de Pasacaballos. Las víctimas, quienes presentan quemaduras de diversa gravedad en diferentes partes del cuerpo, recibieron los primeros auxilios en la zona antes de ser distribuidas en la red hospitalaria de la ciudad.

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El director del Dadis, Rafael Navarro España, precisó que cinco de los pacientes tuvieron que ser remitidos de urgencia desde el puesto de salud local hacia clínicas de mayor complejidad debido al tipo de lesiones físicas sufridas. La evacuación médica se realizó a bordo de cuatro ambulancias en un operativo coordinado con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED).

La identidad de las nueve personas lesionadas y los centros asistenciales donde reciben atención especializada corresponde al siguiente listado oficial:

Liam Salkar Duarte

Eduardo Rafael Méndez Ahumedo

Jefren Orozco

Carlos Rodríguez Sanmartín

Isaac Andrés Pautt Herrera

Kevin José Sáenz Hernández

Albeiro Enrique Sandoval Castro

Iván Andrés Cienfuegos Cortez

Mirlan Inés de la Rosa

Los heridos graves permanecen bajo pronóstico reservado en la Clínica Gestión Salud de San Fernando, la sede de Mega Urgencias de Blas de Lezo y el Hospital Universitario del Caribe. Por su parte, el centro de salud de Pasacaballos se mantiene en alerta recibiendo a personas que pudieron inhalar gases o sufrir contusiones menores para evaluar si requieren remisiones adicionales.

El control de la emergencia en el astillero de la Calle del Puerto fue asumido por tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, con el soporte técnico de brigadas de Ecopetrol y voluntarios de la Defensa Civil. Mientras los médicos concentran sus esfuerzos en la recuperación de los nueve ciudadanos, los peritos institucionales investigan la hipótesis de que la conflagración se originó por la manipulación o presencia de una sustancia química derivada del petróleo dentro de la embarcación.