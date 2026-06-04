Por presunto abuso sexual a tres niñas en Magangué hombre fue enviado a la cárcel

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 48 años, señalado de abusar sexualmente de tres menores de edad entre 2018 y 2020 en Magangué (Bolívar).

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La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bolívar, evidencia que entre 2018 y 2019, el procesado aprovechó su condición de cuidador para someter a las sobrinas de su compañera sentimental, de 4 y 5 años, respectivamente, a tocamientos de índole sexual, además de accederlas carnalmente.

Los hechos se registraron en una vivienda del barrio Maracaná del referido municipio. Se presume que las niñas fueron amenazadas por el procesado con quitarles la vida, si contaban lo sucedido.

De otra parte, el ente investigativo cuenta con información en la que se establece que en 2020 el investigado igualmente habría sometió a la hija de su pareja, una niña de 12 años, a vejámenes sexuales. Por estos acontecimientos, el pasado 25 de mayo el procesado fue capturado en inmediaciones del Parque Naranja de Magangué.

Durante las audiencias preliminares, negó su responsabilidad frente a los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.