Claudio Grisotto: una trayectoria de ingeniería, liderazgo técnico y modernización en la aviación

Su recorrido profesional muestra a un ingeniero que no se ha limitado a resolver problemas técnicos, sino que ha buscado entender los sistemas completos detrás de cada operación: cómo se diseñan, cómo se controlan, cómo se documentan y cómo pueden mejorar.

Formado como ingeniero en electrónica y computación, Grisotto comenzó su trayectoria en ambientes industriales donde la precisión y la confiabilidad eran esenciales. En plantas de amoníaco y fertilizantes trabajó en control de calidad, instrumentación y calibración de sistemas de presión, temperatura, flujo y nivel. Esa etapa le dio una base sólida en medición, diagnóstico, protocolos de calibración y verificación de equipos críticos, capacidades que más adelante serían fundamentales en su transición hacia entornos regulados de mayor exigencia.

Su experiencia posterior en Chile y Venezuela amplió su perfil hacia la dirección técnica. Como autoridad tecnológica en proyectos industriales, participó en la construcción, puesta en marcha y supervisión de sistemas eléctricos, comunicaciones, puntos de venta y control. Luego asumió responsabilidades gerenciales en infraestructura técnica, servidores, sistemas de energía, mantenimiento preventivo y continuidad operativa. Esa evolución lo llevó de la ejecución técnica al diseño de procesos, la coordinación de equipos y la toma de decisiones con impacto directo en la operación.

También desarrolló una faceta importante en software y arquitectura de sistemas. En roles de dirección tecnológica, definió estándares técnicos, lideró equipos y trabajó en soluciones orientadas a mejorar eficiencia, trazabilidad y control. Esa mezcla entre ingeniería física y sistemas digitales se convirtió en una de sus fortalezas: entender tanto el equipo en el banco de prueba como la información que permite medir, registrar y mejorar su desempeño.

El punto más relevante de su trayectoria reciente ha sido su trabajo en Better Aviation Products Inc., una estación de reparación aeronáutica aprobada por la FAA en Florida entre el 2021 y el 2025. Allí, Grisotto asumió un rol central como gerente del Departamento de Electrónica y autoridad técnica interna en sistemas regulados. Su responsabilidad no se limitó a supervisar técnicos. También definió flujos de trabajo, prioridades, expectativas de calidad, sistemas de prueba, procesos de calibración, documentación técnica, compras, cotizaciones y soporte técnico frente a clientes.

En sus propias palabras, trabajar en Better Aviation Products Inc. “ha sido una experiencia altamente enriquecedora y desafiante”. Para él, ese entorno le permitió “crecer como ingeniero y gerente técnico, participar en la modernización de la empresa y trabajar dentro de un entorno aeronáutico altamente regulado en los Estados Unidos”. Esa frase resume bien el peso de esta etapa: Better Aviation no fue solo un empleo, sino un espacio donde su experiencia industrial, electrónica y gerencial se integró con las exigencias de la aviación.

Dentro de la empresa, Grisotto contribuyó al diseño, construcción y mantenimiento de paneles de prueba eléctricos, bancos de instrumentación y sistemas de adquisición de datos para apoyar procesos de reparación y prueba de aviónica. Su trabajo se desarrolló en un marco donde la precisión técnica debía convivir con la documentación, la trazabilidad y el cumplimiento. En un sector como el aeronáutico, cada decisión técnica tiene consecuencias operativas, económicas y regulatorias. Por eso, su rol exigió criterio de ingeniería, visión de proceso y capacidad para coordinar personas, herramientas y estándares.

Uno de los aportes más distintivos de Grisotto en Better Aviation fue su participación en la modernización interna de la compañía. No solo trabajó con equipos y sistemas existentes, sino que impulsó nuevas capacidades mediante manufactura avanzada, investigación y desarrollo. Fundó y lideró una iniciativa interna orientada a reducir dependencias externas y ampliar las posibilidades técnicas de la empresa mediante diseño CAD, impresión 3D, corte y grabado láser, serigrafía, tecnologías de sellado y exploración de procesos relacionados con componentes aeronáuticos.

Esa visión también se extendió al desarrollo de software interno. Grisotto diseñó módulos personalizados para apoyar flujos de trabajo en áreas como electrónica, operaciones y administración. Estos sistemas ayudaron a mejorar la comunicación interna, la gestión de tareas, el registro de información, la trazabilidad y la visibilidad del negocio. Su aporte estuvo en conectar la ingeniería con la inteligencia operativa: convertir datos dispersos en información útil para tomar mejores decisiones.

Su exposición directa al liderazgo ejecutivo de la empresa también fortaleció su perfil gerencial. Al trabajar de cerca con la dirección, Grisotto amplió su comprensión sobre estrategia de negocio, cumplimiento, sistemas de calidad, finanzas, compras y coordinación entre departamentos. Esa experiencia consolidó una mirada más amplia de la ingeniería, no como una función aislada, sino como una pieza clave para sostener la eficiencia, la seguridad y el crecimiento de una organización técnica.

La experticia de Claudio Grisotto se puede entender como la unión de varias disciplinas: electrónica aplicada, instrumentación industrial, aviónica, calibración, software, manufactura, documentación técnica y liderazgo de equipos. Su carrera demuestra capacidad para adaptarse a distintos sectores sin perder profundidad técnica. Desde plantas industriales hasta estaciones de reparación aeronáutica, ha trabajado en ambientes donde la precisión, el control y la responsabilidad son indispensables.

En Better Aviation Products Inc., esa trayectoria encontró un punto de madurez. Allí pudo aplicar más de quince años de experiencia en ingeniería para dirigir un departamento técnico, modernizar procesos, desarrollar herramientas internas y contribuir a una operación regulada por estándares aeronáuticos en Estados Unidos. Su historia profesional refleja la de un ingeniero que no solo domina sistemas, sino que sabe construir capacidades alrededor de ellos.