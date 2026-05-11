Hallan sin vida a exintegrante de la Sijín en establecimiento del barrio Torices

Consternación causó en el barrio Torices el hallazgo sin vida de un hombre identificado como Rafael Morales Morales, quien en el pasado hizo parte de la Sijin de la Policía Nacional en Cartagena.

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El hecho fue descubierto en las primeras horas del lunes 11 de mayo, cuando residentes del sector iniciaban sus actividades diarias y se percataron de la escena en la terraza de un reconocido establecimiento comercial de la zona.

De acuerdo con la información conocida, la víctima vestía una camiseta blanca, bermuda de jean y calzado deportivo al momento del hallazgo.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad del sector muestran a Morales Morales caminando por las inmediaciones del lugar con un objeto que, al parecer, sería una cuerda. Minutos después se observa su ingreso a la terraza del establecimiento.

Las autoridades competentes ssrán las encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.