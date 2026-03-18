Capturado en Arjona presunto delincuente requerido por porte ilegal de armas

En el marco de las acciones operativas contra el delito, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), logró la captura por orden judicial de Oswaldo Junior Martínez Correa, de 21 años, en el barrio Centro del municipio de Arjona, Bolívar.

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El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial vigente por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Según las autoridades, Martínez Correa ya había sido capturado en flagrancia el pasado 28 de julio de 2025, cuando fue sorprendido por unidades de la Zona de Atención mientras se movilizaba en motocicleta junto a otro individuo, portando un arma de fuego. Sin embargo, en ese momento fue dejado en libertad por disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con información de inteligencia, el hoy capturado presuntamente estaría vinculado a actividades de hurto en el municipio, enfocándose en zonas residenciales y comerciales con baja presencia de vigilancia.

Asimismo, registra cinco anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, lesiones personales y daño en bien ajeno. La orden de captura en su contra tiene fecha del 30 de octubre de 2025.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los hechos que se le imputan.

“Seguimos avanzando en la ofensiva contra la criminalidad en el departamento de Bolívar. Este resultado demuestra el compromiso de nuestras unidades investigativas para capturar a los actores recurrentes que afectan la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.