Alza en precio de combustibles en Ecuador causa desabastecimiento

Protestas en Ecuador tras el anuncio del aumento del precio de la gasolina por la eliminación de subsidios a los combustibles. (Foto: Caracol Radio / Getty )

En Quito, capital de Ecuador, se registran problemas de abastecimiento de combustible que han resultado en largas filas para tanquear los vehículos. Las respuestas que tienden a recibir los ecuatorianos mientras buscan combustible ahora son “no hay Extra”, “llegará en la tarde” o “ahora no tenemos”.

A pesar de que el Gobierno ha negado que exista desabastecimiento, durante la mitad de la semana se han registrado irregularidades. En algunas gasolineras solo había gasolina Súper, la más costosa y de menor demanda en Ecuador; en otras no había combustible de ningún tipo, aunque esperaban recibir abastecimiento a lo largo del día.

Valor elevado

Muchos conductores esperaban que la situación volviera a la normalidad tras el alza de precios del pasado martes, cuando la gasolina Extra y la Ecopaís, de bajo octanaje, volvieron a subir después de haber roto en abril pasado por primera vez la barrera de los 3 dólares por galón (3,78 litros).

No obstante, aunque el precio de la Extra y la Ecopaís pasó de 3,02 a 3,16 dólares por galón, la gasolina Súper Premium se ubicó en 4,81 dólares y el diésel premium en 3,10 dólares por galón, la disponibilidad en las estaciones de servicio continuó con irregularidades.

El problema golpea especialmente a gremios como el del taxi, con conductores que esperaron hasta tres horas en fila con la esperanza de repostar Extra, la gasolina más barata de Ecuador, pero que al llegar al surtidor se encontraron con que no había.

Gobierno en negación

El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, aseguró el lunes que el combustible se estaba “despachando normalmente”, mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía señaló a las distribuidoras por supuesto acaparamiento de gasolina.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero, afirmó a EFE que las declaraciones oficiales sobre el abastecimiento de combustible “no se ajustan a la verdad” y rechazó que el problema se deba a un acaparamiento por parte de los distribuidores tras el alza de precios.

“El día 12 siguieron las filas, siguieron las estaciones sin combustible. Hoy, día 13, persiste el problema”, señaló.

¿Hay racionamiento de combustible en Ecuador?

“Estoy a medio gas. No voy a repostar hasta que haya Extra”, dijo a EFE un taxista en una estación de servicio de Quito donde solo había Súper.

Según explicó, al no poder subir libremente las tarifas, repostar con Súper le supone una pérdida importante de ingresos.

Acusan al Gobierno de ocultar supuestos racionamientos

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Rosero mencionó supuestos racionamientos de hasta el 50 % en los centros de distribución, entre ellos el terminal de El Beaterio, en Quito, y el de Pascuales, en Guayaquil, algo que la estatal Petroecuador no ha informado públicamente.

Logística bajo presión

El dirigente aseguró que cuenta con documentos oficiales que apuntan a problemas de logística y retrasos en los buques de carga de combustible y vinculó el problema a la menor producción de la refinería de Esmeraldas, la más grande del país.

“Por ejemplo, en condiciones normales produce 33.000 barriles diarios de diésel y ahora genera unos 10.000. Esto pone una altísima presión en la logística de importaciones de combustible”, explicó.

“Se está haciendo una cortina de humo para tapar la ineficiencia en las importaciones por parte de la estatal petrolera”, señaló.

En agosto pasado, el Gobierno de Daniel Noboa implementó una nueva fórmula para calcular el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís.

Aunque se mantiene el sistema de bandas vigente desde 2024, la medida incluyó otros componentes que reducen el monto de subsidio estatal para estos combustibles.