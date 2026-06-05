Caso Agostina Vega: Argentina registra un feminicidio cada 44 horas

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina confirmó que, durante 2025, una mujer fue asesinada por razones de género cada 44 horas. Bajo estas cifras se reportó una caída del 12,3 % respecto al año anterior, mientras las organizaciones feministas cuestionan la metodología usada para medir la violencia de género y las cifras.

La Justicia contabilizó 200 víctimas de feminicidio directo frente a las 228 registradas en 2024, y 19 de feminicidio vinculado, es decir, personas del entorno de una mujer que se busca como objetivo dañarla. En el 83 % de los casos existía un vínculo previo entre víctima y agresor.

Agostina Vega, el último caso

Familiares y allegados de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en la provincia argentina de Córdoba, fueron los únicos que asistieron al sepelio, mientras la Justicia avanza en la investigación del feminicidio, por el que está detenido Claudio Barrelier, de 33 años.

El entierro tuvo lugar tras un velatorio que comenzó el miércoles por la tarde y concluyó este jueves en la mañana, con acceso restringido a familiares y personas cercanas a la víctima. La zona permaneció bajo un operativo policial y vallada para limitar el ingreso de personas ajenas al entorno cercano.

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El último caso que investiga la justicia argentina es el feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, quien habría sido asesinada por la pareja de su madre. (Foto: Cortesía) Ampliar El último caso que investiga la justicia argentina es el feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, quien habría sido asesinada por la pareja de su madre. (Foto: Cortesía) Cerrar

La Justicia entregó el cuerpo de la adolescente a su familia el mismo miércoles, tras finalizar la autopsia, según afirmó Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, en una entrevista con el canal LN+.

La familia materna había solicitado postergar el velatorio a la tarde miércoles para poder participar en la movilización del movimiento ‘Ni una menos’, en reclamo de justicia por Agostina y contra la violencia de género.

Los abuelos de la adolescente encabezaron la marcha en la ciudad de Córdoba, una de las numerosas manifestaciones convocadas en Argentina para exigir justicia por este feminicidio.

La investigación sobre el feminicidio de Agostina

Agostina Vega desapareció el 23 de mayo y sus restos descuartizados fueron hallados una semana después, el 30 de abril, en una región baldía de la capital cordobesa.

Hasta el momento, hay solo un imputado por el feminicidio: Claudio Berrelier, de 33 años, quien fue detenido después de que el video de una cámara de seguridad mostrara a la menor al entrar a su domicilio sin que se le viera salir.

Los investigadores buscan determinar si el acusado actuó solo o contó con colaboración para ocultar el crimen.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía ordenó nuevos allanamientos en la vivienda donde habría ocurrido el asesinato, en búsqueda de elementos para ser sometidos a análisis forenses.

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Este feminicidio, con amplio impacto en Argentina, fue en uno de las principales denuncias durante las movilizaciones realizadas en la víspera contra la violencia de género, en el undécimo aniversario de ‘Ni una menos’.

¿Disminución real?

Los datos presentados por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina fueron cuestionados por organizaciones feministas, que sostienen que las estadísticas judiciales responden a un corte metodológico específico y no reflejan una disminución real de la violencia de género. Afirman que fueron hasta 71 víctimas más.

Manifestaciones en rechazo al feminicidio de Agostina Vega. (Foto: Catriel Gallucci Bordoni/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar Manifestaciones en rechazo al feminicidio de Agostina Vega. (Foto: Catriel Gallucci Bordoni/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió que una variación anual no sirve para establecer una tendencia consolidada y que el aumento de las tentativas de feminicidio obliga a analizar otros indicadores, más allá de las muertes consumadas.

“La violencia no empieza con el feminicidio. Por eso el Estado tiene que llegar antes”, señaló la organización.

Subregistro en las cifras

La reducción registrada por la Corte estuvo asociada principalmente a la provincia de Buenos Aires, donde los casos bajaron de 98 a 78, una caída que tuvo un fuerte impacto en el resultado nacional por el peso demográfico, ya que reúne el 38% de la población del país.

Claudia Acuña, directora del Observatorio Lucía Pérez, afirmó que existe un subregistro en las estadísticas oficiales porque la Corte contabiliza víctimas incorporadas a causas judiciales.

“Muchas veces se toman como feminicidios solo los cometidos por parejas o exparejas y no se contabilizan los feminicidios territoriales o los vinculados a economías criminales. El sesgo de los datos está dado por cómo se hace el corte”, dijo Acuña en declaraciones al diario Página12.