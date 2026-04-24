Bolivia: escasez de diésel causa pánico por posible desabastecimiento

Vehículos esperan por combustible en una estación de servicio, en Santa Cruz, (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejon / Juan Carlos Torrejon ( EFE )

Bolivia registró largas filas en estaciones de servicio por escasez de diésel, en medio de reclamos por la mala calidad de la gasolina.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz llegó al poder en noviembre pasado con la promesa de resolver un prolongado déficit de carburantes, derivado de una subvención estatal a la importación que agotó las reservas monetarias.

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El mandatario decretó en diciembre el fin de los subsidios y casi duplicó el precio de la gasolina y el diésel.

La medida hizo desaparecer las filas en las estaciones de servicio al normalizarse las importaciones de combustible. Pero desde hace unos meses surgieron denuncias por una gasolina contaminada que dañó a miles de vehículos.

Ahora comienza a escasear el diésel y se multiplican las filas en todo el país, según imágenes de televisión.

“No hay combustible (diésel), tenemos que quedarnos hasta la tarde hasta que nos vendan”, dijo a la AFP José Tola, de 50 años, chofer de bus de transporte público en La Paz.

Mientras en Ecuador los precios suben tras la eliminación de subsidios a combustibles, en Bolivia el valor de la gasolina aumenta porque no hay suministro. (Foto: Getty / Caracol Radio) Ampliar Mientras en Ecuador los precios suben tras la eliminación de subsidios a combustibles, en Bolivia el valor de la gasolina aumenta porque no hay suministro. (Foto: Getty / Caracol Radio) Cerrar

El gobierno atribuye la escasez a una mayor demanda vinculada a la temporada de cosecha agrícola.

Lucio Gómez, líder de los choferes sindicalizados, anunció protestas para la semana próxima “por la mala calidad de los combustibles”.

La crisis llevó esta semana al reemplazo del ministro de Hidrocarburos y de la presidenta de la estatal petrolera YPFB.

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El presidente Paz pidió al nuevo responsable de YPFB, Sebastián Daroca, “resolver los problemas en la provisión de gasolina y diésel”.

El gobierno denunció la existencia de una red internacional que operaría en países vecinos dedicada al robo y adulteración de gasolina y admitió que los tanques de almacenamiento de YPFB estaban contaminados.

La empresa estatal ha recibido más de 10.000 reclamos de dueños de vehículos por daños en motores y ha pagado hasta ahora unos 2 millones de dólares a más de 7.100 denunciantes.