Trump nomina a Todd Blanche, su exabogado defensor, como fiscal general de Estados Unidos

El mandatario estadounidense hizo oficial la nominación de Blanche para encabezar permanentemente el Departamento de Justicia ante la falta de ratificación del Senado. (Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post

Hace tres años, Todd Blanche, un abogado especializado en defensa de delitos de cuello blanco, renunció a su puesto en un bufete de abogados para asumir la defensa del entonces expresidente Donald Trump, envuelto en una maraña de líos legales.

“Es una oportunidad que no puedo dejar pasar”, escribió a sus colegas en un correo electrónico de despedida. Hoy, con su antiguo cliente en la Casa Blanca, Blanche fue nominado como nuevo fiscal general de Estados Unidos.

Trump oficializó hoy, a falta de la ratificación del Senado, la nominación de Blanche para encabezar de forma permanente el Departamento de Justicia, cargo que este ya ocupa de manera interina desde abril, cuando el mandatario destituyó a Pam Bondi.

Trump con manos en el poder judicial

En su primera rueda de prensa como sucesor de Bondi, Blanche marcó el tono de su gestión al sostener que Trump tiene el “derecho” y el “deber” de orientar las investigaciones del Departamento de Justicia.

La oposición demócrata ha criticado abiertamente al letrado, acusándolo de seguir actuando como abogado personal de Trump en lugar de como la máxima autoridad judicial del país, y de poner a la Justicia estadounidense al servicio de la agenda de retribución política del presidente.

Le interesa: ¿Raúl Castro puede enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua en EE.UU.?, las claves del caso

Bajo su mandato interino, el Gobierno presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey y abrió investigaciones vinculadas a las denuncias infundadas de fraude electoral de 2020.

‘Experto’ en el caso Epstein

Blanche también supervisó la criticada divulgación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el fallecido pederasta y magnate financiero y, en julio de 2025, entrevistó personalmente a Ghislaine Maxwell, la expareja del convicto, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Tras su encuentro con Blanche, Maxwell fue trasladada a una cárcel de mínima seguridad en Texas, pese a que la ley prohíbe alojar a personas condenadas por delitos sexuales en ese tipo de instalaciones.

Nuevos documentos relacionados con el caso Epstein revelan que en uno de los viajes solo había tres pasajeros en el avión: Trump, Epstein y una joven de 20 años. (Foto: Caracol Radio / Getty / DOJ) Ampliar Nuevos documentos relacionados con el caso Epstein revelan que en uno de los viajes solo había tres pasajeros en el avión: Trump, Epstein y una joven de 20 años. (Foto: Caracol Radio / Getty / DOJ) Cerrar

Blanche también encabezó la polémica iniciativa de destinar cerca de 1.700 millones de dólares para compensar a quienes el Gobierno considera víctimas de persecución judicial durante la Administración de Joe Biden, una medida que generó rechazo incluso entre senadores republicanos y que terminó siendo retirada.

En contexto: Carta de Epstein menciona a Trump: nuestro presidente comparte nuestro amor por las jóvenes

La nominación deberá ser ratificada por el Senado, donde los republicanos mantienen una mayoría de 53 a 47 escaños, aunque algunos miembros del partido de Trump han mostrado reticencias durante los últimos meses.

¿Quién es Todd Blanche?

Nacido en Denver, Colorado, en 1974, Blanche inició su carrera dentro del sistema que ahora le toca dirigir. Comenzó como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, donde llegó a ser codirector de la unidad de crímenes violentos y participó en investigaciones de fraude, corrupción y delincuencia organizada.

Tras cerca de una década en la fiscalía federal, dio el salto al sector privado y se incorporó al bufete Cadwalader, Wickersham & Taf, donde representó a figuras del entorno político como el exasesor de Trump Paul Manafort.

Su trabajo para ese último fue la puerta de entrada al círculo del mandatario. Poco después dejó el bufete para dedicarse en exclusiva a la defensa de Trump.

Donald Trump y su entonces abogado Todd Blanche durante una comparecencia virtual ante la Corte Criminal de Nueva York el 10 de enero de 2025. (Foto: EFE/EPA/JEENAH MOON / POOL) / JEENAH MOON / POOL Ampliar Donald Trump y su entonces abogado Todd Blanche durante una comparecencia virtual ante la Corte Criminal de Nueva York el 10 de enero de 2025. (Foto: EFE/EPA/JEENAH MOON / POOL) / JEENAH MOON / POOL Cerrar

Lo representó en el caso de sobornos a la exactriz porno Stormy Daniels, que derivó en una condena por más de treinta cargos de falsificación de registros comerciales en Nueva York.

Lea también: “Trump no tiene que ver en retiro de fotos publicadas en caso Epstein”: según Justicia de EE.UU.

También estuvo a su lado en las dos investigaciones del fiscal especial Jack Smith, nombrado bajo el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025): una sobre la interferencia en los resultados de las elecciones de 2020 y otra por haber retenido documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago.

Ambos procesos fueron desestimados tras la reelección de Trump.

Una vez en la Casa Blanca, el republicano lo nominó como fiscal general adjunto, convirtiéndose en el número dos del Departamento de Justicia, antes de asumir el cargo en su totalidad tras la salida de Bondi.