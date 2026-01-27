Cuáles son las 3 ciudades con la gasolina más económica: Razón por la que varía el valor en Colombia

El gobierno nacional anunció que los precios de la gasolina corriente caerían $300 desde el primero de febrero de 2026, con el fin de alinear el precio interno con la referencia del mercado internacional.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta reducción se debe a la cancelación de la deuda del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible. (FRPC)

“Creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contrainflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en el salario mínimo y de la nueva coyuntura”, explicó Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda.

Lea también: Gasolina bajaría alrededor de $300 pesos en febrero, anuncia MinHacienda

¿Cuáles son las 3 ciudades con la gasolina más económica?

Teniendo en cuenta esta noticia que alivia el bolsillo de los colombianos, le contamos cuáles son las tres ciudades que se posicionaron con la gasolina más económica en el país:

Pasto

Cúcuta

Cartagena

El precio de un galón en estas ciudades, en promedio, es de $13.947, $14.100 y $15.783, respectivamente

Por otro lado, las ciudades capitales mantendrán los precios más altos; dentro de estas se encuentran Villavicencio, Cali y Bogotá con valores de $16.291, $16.202 y $16.191

Por qué el precio de la gasolina varía en las ciudades

Teniendo en cuenta esto, el presidente de la Fundación Xua Energy, señaló que la variación en el precio de la gasolina depende de los gastos logísticos del sistema de abastecimiento.

Un ejemplo de ello es el precio del combustible en el Caribe, el cual es más económico por la cercanía de las ciudades con la refinería de Cartagena; por el contrario, los precios más bajos en las ciudades como Pasto y Cúcuta se basan en las exenciones tributarias propias del régimen fronterizo para evitar contrabando y mantener los precios entre Ecuador y Venezuela.

Cuánto aumentó el precio de la gasolina desde 2022

A un mes del gobierno del expresidente Iván Duque, la gasolina tenía un precio promedio de $9.300 por galón en la mayoría de ciudades en el país.

Sin embargo, con la llegada del presidente Gustavo Petro, esta alcanzó un máximo de $16.057 y con la reducción pasaría a $15.757 con la reducción anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Le puede interesar: Afectará a productores: MinMinas por incremento de 900% en costo de transporte de crudo en Ecuador

Precios de la gasolina en otras ciudades de Colombia