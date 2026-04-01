Sube el precio de la gasolina en abril de 2026: tabla de valores por ciudades
La decisión de aumentar el precio de la gasolina en Colombia se da luego de que el Gobierno Nacional autorizara bajar 500 pesos el galón de este combustible para marzo de 2026.
El Gobierno Nacional autorizó el aumento de 375 pesos en el precio de la gasolina en Colombia desde este miércoles, 1 de abril de 2026. De esta manera, el nuevo valor del combustible se verá reflejado en medio de la Semana Santa.
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Ante los datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Villavicencio, capital del Meta, y Cali, capital del Valle del Cauca, serán las ciudades con el precio de la gasolina más alto en el país.
En contraste, Pasto y Cúcuta, ciudades fronterizas con Venezuela y Ecuador respectivamente, continúan con el valor del combustible más bajo.
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De otro lado, el ACPM también tendrá un ajuste de 100 pesos por galón, de acuerdo con la nueva metodología de la Creg.
Tabla de precios de la gasolina por galón en las principales ciudades de Colombia
Según la tabla que expidió la Creg, el precio promedio del precio del galón de gasolina en Colombia para abril de 2026 queda en 15.449 pesos. Así queda en las ciudades:
- Bogotá: 15.891 pesos
- Medellín: 15.811 pesos
- Cali: 15.900 pesos
- Barranquilla: 15.524 pesos
- Cartagena: 15.481 pesos
- Montería: 15.731 pesos
- Bucaramanga: 15.649 pesos
- Villavicencio: 15.991 pesos
- Pereira: 15.836 pesos
- Manizales: 15.864 pesos
- Ibagué: 15.805 pesos
- Pasto: 13.487 pesos
- Cúcuta: 13.865 pesos
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Tabla de precios del galón de ACPM en las principales ciudades para abril 2026
- Bogotá: 11.376 pesos
- Medellín: 11.401 pesos
- Cali: 11.524 pesos
- Barranquilla: 11.051 pesos
- Cartagena: 11.016 pesos
- Montería: 11.266 pesos
- Bucaramanga: 11.125 pesos
- Villavicencio: 11.476 pesos
- Pereira: 11.463 pesos
- Manizales: 11.449 pesos
- Ibagué: 11.367 pesos
- Pasto: 10.296 pesos
- Cúcuta: 9.253 pesos
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...