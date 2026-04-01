Sube el precio de la gasolina en abril de 2026: tabla de valores por ciudades

Aumento en el precio de la gasolina. Fotos: Getty Images

El Gobierno Nacional autorizó el aumento de 375 pesos en el precio de la gasolina en Colombia desde este miércoles, 1 de abril de 2026. De esta manera, el nuevo valor del combustible se verá reflejado en medio de la Semana Santa.

Le puede interesar: Banco de la República anunció incremento de las tasas de interés al 11,25 %

Ante los datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Villavicencio, capital del Meta, y Cali, capital del Valle del Cauca, serán las ciudades con el precio de la gasolina más alto en el país.

En contraste, Pasto y Cúcuta, ciudades fronterizas con Venezuela y Ecuador respectivamente, continúan con el valor del combustible más bajo.

También puede leer: “No somos partícipes de una posición de oposición suicida”: Petro por tasa del Banco de la República

De otro lado, el ACPM también tendrá un ajuste de 100 pesos por galón, de acuerdo con la nueva metodología de la Creg.

Tabla de precios de la gasolina por galón en las principales ciudades de Colombia

Según la tabla que expidió la Creg, el precio promedio del precio del galón de gasolina en Colombia para abril de 2026 queda en 15.449 pesos. Así queda en las ciudades:

Bogotá: 15.891 pesos

15.891 pesos Medellín: 15.811 pesos

15.811 pesos Cali: 15.900 pesos

15.900 pesos Barranquilla: 15.524 pesos

15.524 pesos Cartagena: 15.481 pesos

15.481 pesos Montería: 15.731 pesos

15.731 pesos Bucaramanga: 15.649 pesos

15.649 pesos Villavicencio: 15.991 pesos

15.991 pesos Pereira: 15.836 pesos

15.836 pesos Manizales: 15.864 pesos

15.864 pesos Ibagué: 15.805 pesos

15.805 pesos Pasto: 13.487 pesos

13.487 pesos Cúcuta: 13.865 pesos

Vea aquí: Camacol responde a Petro por tildar de “ladrones” al sector constructor

Tabla de precios del galón de ACPM en las principales ciudades para abril 2026

Bogotá: 11.376 pesos

11.376 pesos Medellín: 11.401 pesos

11.401 pesos Cali: 11.524 pesos

11.524 pesos Barranquilla: 11.051 pesos

11.051 pesos Cartagena: 11.016 pesos

11.016 pesos Montería: 11.266 pesos

11.266 pesos Bucaramanga: 11.125 pesos

11.125 pesos Villavicencio: 11.476 pesos

11.476 pesos Pereira: 11.463 pesos

11.463 pesos Manizales: 11.449 pesos

11.449 pesos Ibagué: 11.367 pesos

11.367 pesos Pasto: 10.296 pesos

10.296 pesos Cúcuta: 9.253 pesos

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: