Ecuador: declaran estado de excepción tras 48 horas de protestas por alza al diésel e inseguridad

En rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y demandando mayor seguridad en las vías, manifestantes bloquean vías de forma parcial en varias provincias de Ecuador.

Desde el lunes se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura. Por otra parte, este martes, 16 de septiembre, hay bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, zona fronteriza con Colombia.

A raíz de estas concentraciones, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias del país “por grave conmoción interna”.

La medida rige por dos meses para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La declaratoria se da en momentos en que se evidencian “paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”, tal como indica el decreto suscrito por Noboa.

La sede del Ejecutivo fue trasladada a Cotopaxi, mientras que la de la Vicepresidencia a Imbabura. A través de esta medida se busca “detener la radicalización de las medidas de hecho” en estas regiones de Ecuador para evitar mayores afectaciones a la población del país, como también expresa el decreto de estado de excepción.

Vías bloqueadas en dos provincias durante el segundo día de manifestaciones en Ecuador

La provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, presentó bloqueos en la vía panamericana norte. Por dicha razón, algunos ciudadanos tuvieron que movilizarse a pie por esta carretera, con el fin de llegar a sus lugares de trabajo o instituciones educativas a primeras horas del día.

En tanto, en la provincia del Carchi se mantienen bloqueos en varias vías pese a que la Policía despeja las carreteras, que los manifestantes vuelven a cerrar.

Las vías afectadas son Julio Andrade-Huaca, San Gabriel-Bolívar, Bolívar-Piquiucho y Tulcán-Julio Andrade, de acuerdo al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

En la zona, los manifestantes que quemaron neumáticos en las vías, también protestan por la falta de seguridad en las carreteras, pues denuncian ser víctimas robos, asaltos y extorsiones, entre otros.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo que: “Anoche (lunes) tuvimos varios detenidos en (la provincia) del Carchi porque no dejaban pasar una ambulancia con una persona sumamente grave. Eso no lo vamos a permitir, eso es delito, y en eso estamos actuando de manera muy, muy fuerte”.

Además, comentó que el lunes presentaron varias denuncias en la Fiscalía y adelantó que hoy harán lo propio contra “los cabecillas, quienes están orquestando y liderando la paralización de servicios y el bloqueo de la vía”.

No obstante, conscientes de que la inseguridad afecta a los transportistas en las vías, Rovira aseguró que trabajan para afrontar la situación y recordó que en el paquete de incentivos presentado por el Gobierno tras eliminar el subsidio al diésel figura la construcción de varias playas de descanso en la carretera para transportistas, quienes, además, piden presencia militar permanente.

Al respecto de este reclamo, la funcionaria recordó que los policías y militares deben atender también otras áreas a causa de la “situación compleja” que vive el país por el ‘conflicto armado interno’, declarado por el jefe de Estado, Daniel Noboa, en 2024 para combatir a las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

Inseguridad y alza de la gasolina por la eliminación del subsidio:

Con la eliminación del subsidio del diésel, los precios de este combustible -usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera- pasaron desde el pasado sábado de 1,80 dólares por galón a 2,80 dólares.

Sin embargo, el Gobierno ofreció compensaciones e incentivos a la hora de anunciar esta medida. De momento, avanzan con los siguientes puntos:

Pago de más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial.

de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial. 70 mil productores pasaron a ser los primeros beneficiados del Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES) de mil dólares.

Cabe agregar que los manifestantes también expresan su inconformidad con la inseguridad en las vías, pues denuncian ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones, entre otros, por lo que exigen mayor atención del Gobierno.

¿Qué implica el estado de excepción en Ecuador?

La vigencia del estado de excepción por 60 días se fundamenta “en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados”, siguiendo lo establecido en el decreto suscrito por Noboa.

En las siete provincias donde rige la medida se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita aglomeraciones en espacios públicos durante las veinticuatro horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.

Aunque el decreto aclara que la medida no implica restricción al derecho a manifestarse “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”.

Este año, en abril, a un día de las elecciones presidenciales, el Gobierno de Daniel Noboa ya había ordenado un estado de excepción en siete de las 24 provincias del país, así como en todo el sistema penitenciario, debido al incremento de crímenes vinculados a bandas criminales dedicadas al narcotráfico y a un alza en los asesinatos registrados desde inicios del año. Dos factores relacionados justamente con la declaración de conflicto armado mencionada anteriormente.