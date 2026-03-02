¿Cómo afecta a la frontera el incremento de aranceles a productos colombianos en Ecuador?

Pasto-Nariño

Un complejo panorama advierten expertos tras la decisión del Gobierno de Ecuador de aumentar del 30 al 50% el costo de los aranceles a productos de origen colombiano que se exportan a esa nación.

Según un informe del Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Pasto, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) mantiene prohibiciones permanentes y temporales para quienes cruzan por vía terrestre, como:

- Productos de origen animal o vegetal sin certificación: (carnes frescas, lácteos artesanales, semillas o plantas que no tengan el permiso fitosanitario de AGROCALIDAD, para evitar plagas.

-Gasolina y Gas (GLP): Está prohibido el transporte de combustible en envases que no sean el tanque original del vehículo.

- Repuestos usados: No se permite el ingreso de piezas de vehículos usadas o remanufacturadas.

-Ropa usada: Excepto la que traigas como equipaje personal (efectos de viajero).

-Neumáticos usados: Totalmente prohibidos por razones ambientales y de seguridad.

Si se trata de residente de las zonas fronterizas (como Tulcán), se puede ingresar productos de primera necesidad sin impuestos, lo que se conoce como la canasta Transfronteriza).

Entre tanto Colombia, mantiene un arancel del 30% a productos exportados desde Colombia, medida que respondió al primer anuncio del presidente Daniel Noboa que comenzó a regir el 1 de febrero.

Por vía terrestre son al menos 30 productos alimenticios provenientes de Ecuador, que no pueden ingresar al país como: arroz, plátano, papa entre otros.

Los productos impactados con el arancel exportan cada semana a Colombia un valor cercano a los USD 5,25 millones, equivalentes al 32% del valor que exporta Ecuador al país vecino, es decir, lo que representa uno de cada tres dólares exportados a ese país, según las cifras de Fedexpor.

La mayor cantidad del valor exportado se concentra en productos agrícolas-agroindustriales, que representan el 59%. Mientras que el sector manufacturero representa el 39%. El aceite de palma que exporta Ecuador a Colombia es el producto más afectado por esta medida, seguido del arroz, según la Cámara de Comercio.

El análisis de los expertos en la entidad asegura que la situación es particularmente grave dado que ambos países son socios fundadores de la Comunidad Andina (CAN), cuyo principio fundamental es el libre comercio.

¿Cuáles son las implicaciones económicas de la guerra arancelaria?

Descomposición del Conflicto: Lo que comenzó como una medida de “seguridad” se ha transformado en una barrera proteccionista extrema. Implicaciones Macroeconómicas y Sectoriales:

- Impacto en la Balanza Comercial y el PIB Colombia mantiene tradicionalmente un superávit comercial con Ecuador. “Las exportaciones hacia Ecuador podrían caer hasta un 97%, representando pérdidas potenciales de USD 1.803 millones. Riesgo para Ecuador: Fedexpor estima que el 32% de sus ventas a Colombia están en riesgo (USD 5,25 millones semanales). El sector palmicultor es el más expuesto, pues Colombia compra el 50% de su producción de aceite de palma.

-. Inflación y Consumidor Final : El ciudadano de a pie es la principal víctima. En Ecuador, los productos manufacturados y materias primas colombianas subirán de precio, presionando la inflación interna. En Colombia, la restricción de productos agrícolas ecuatorianos (como el arroz y el plátano) generará escasez y aumentos de precio en la canasta básica, especialmente en departamentos fronterizos como Nariño.

- Desempleo y Tejido Empresarial: Se estima que cerca de 40.000 empleos directos en Ecuador dependen de las ventas a Colombia. En el lado colombiano, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del suroccidente del país verán cortada su principal ruta de exportación, tanto en Ipiales como en Pasto, en este momento se realiza un trabajo de campo, entre las cámaras de comercio de los dos municipios para determinar desde el propio comerciante los daños colaterales de estas medidas comerciales extremas

Riesgos Institucionales: “Este conflicto pone en jaque la validez de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ilegalidad: Bajo el Acuerdo de Cartagena, los países miembros no pueden imponer aranceles unilaterales. Si la Secretaría General de la CAN falla en contra de estas medidas, ambos países podrían enfrentar sanciones adicionales o la suspensión de beneficios comerciales” Incertidumbre Jurídica: Las empresas detienen inversiones cuando las reglas del juego cambian de la noche a mañana por criterios políticos o de seguridad no comerciales.

El informe de la entidad gremial concluye: “Estamos ante una ‘Guerra de Desgaste’. Ecuador utiliza el arancel como moneda de cambio para presionar por cooperación militar y energética, mientras que Colombia responde con bloqueos físicos (frontera terrestre) para proteger su mercado agrícola”

A corto plazo, el contrabando por pasos informales (“trochas”) se disparará, anulando el supuesto beneficio de la “tasa de seguridad” y fortaleciendo, irónicamente, a los grupos criminales que ambos gobiernos dicen querer combatir aseguran los expertos.