Mackalister sobre su futuro: “Ya será cosa de Dios dónde, personalmente no voy a parar”

Millonarios debutó en la fase de grupos de la Copa Colombia con una apretada victoria 1-0 sobre Llaneros. El juego se definió con un solitario gol de Leonardo Castro en los últimos minutos del partido.

Al final del encuentro, el capitán del equipo, David Mackalister Silva, hizo un balance del compromiso y habló de su situación contractual. Su vínculo con el cuadro bogotano finaliza en junio del presente año.

Sobre una posible renovación con Millonarios, Mackalister comentó: “Ni yo lo sé. Nada, vamos a esperar qué pasa, a tratar de sacar adelante la Copa y la Copa Sudamericana”.

No obstante, Silva dejó en claro que su deseo es seguir jugando como profesional: “La verdad, lo que menos quiero es parar. Esos ocho meses los sufrí demasiado y siento que todavía no podía vivir sin el fútbol, ya será cosa de Dios dónde. Yo personalmente no voy a parar, ahí sí como dijo James ‘el que decide ese momento soy yo’”.

Balance del partido

Sobre el encuentro, Silva manifestó qué indicaciones recibió de parte del técnico Fabian Bustos: “Habíamos creado opciones el primer tiempo, lastimosamente nos faltaba ese último pase, esa última decisión. A medida que pasó el partido se fue abriendo de alguna manera, fueron quedando más espacios, ahí el profe me dio unas indicaciones y fue aprovechar esos espacios”.

De cara a los próximos partidos, Patriotas en Tunja, por Copa Colombia, y Sao Paulo en Brasil por Copa Sudamericana, comentó: “El profe está manejando las cargas, todos estamos teniendo minutos y hoy fue un reflejo de eso. Supongo que el día viernes va a ser igual para ese partido que tenemos primero, Patriotas, y luego Sao Paulo”.

Molestia de los hinchas

Finalmente, aceptó la molestia de los aficionados: “Están en todo su derecho y tienen toda la razón, nosotros no hemos conseguido lo que merece la gente y lo que merece el club. Vuelvo y repito lo que dije en la rueda de prensa de Valledupar, eso debe traer unas consecuencias y nosotros estamos dispuestos a afrontarlas”.