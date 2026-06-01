Junior vs Atlético Nacional: Prográmese con la final ida del fútbol colombiano

Junior y Atlético Nacional se mediran en Barranquilla y marcará el sexto capítulo de una rivalidad que ya tiene antecedentes en definiciones por el título.

Ambos equipos llegan con la confianza en alto tras superar exigentes semifinales. Junior dejó en el camino a Independiente Santa Fe, mientras que Nacional eliminó a Deportes Tolima para instalarse en una nueva disputa por la estrella.

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Sin embargo, la historia favorece ampliamente al conjunto antioqueño. De las cinco finales que han protagonizado entre sí en el fútbol colombiano, Atlético Nacional se quedó con el campeonato en cuatro oportunidades, mientras que Junior solo logró imponerse una vez.

Otro dato que refleja la intensidad de esta rivalidad es que tres de esas cinco definiciones tuvieron que resolverse desde el punto penal, evidencia de lo parejas que suelen ser las finales entre barranquilleros y antioqueños.

Historial de finales entre Junior y Nacional

Atlético Nacional: 4 títulos (2 en tiempo reglamentario y 2 por penales).

Junior: 1 título (por penales).

Con estos antecedentes, el equipo dirigido por Nacional buscará ampliar su dominio histórico, mientras que Junior intentará equilibrar la balanza y conquistar una nueva estrella ante su gente en una de las finales más atractivas del fútbol colombiano.

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Posible 11 titular de Junior

Mauro Silveira, Edwin Herrera, Lucas Monzón, Jean Pestaña, Jermein Peña, Jhoimer Guerrero, Fabián Ángel, Jesús Rivas, Yimmi Chara, Guillermo Paiva, Luis Muriel.

Posible 11 titular de Nacional

Harlen Castillo, William Tesillo, César Haydar, Andres Roman, Samuel Velasquez, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Nicolas Rodríguez, Eduard Bello, Alfredo Morelos.

¿Cuándo y cómo ver el partido?

El último partido de la despedida de la Selección Colombia previo a su viaje a la Copa del Mundo se jugará Lunes 1 de junio las 6:00 pm en el Estadio El Campín en la ciudad de Bogotá y usted podrá vivir este partido a través de la señal de el fenómeno del Fútbol y el minutoa minuto del partido en el portal web de Caracol Deportes.