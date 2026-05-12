Santa Fe y América definen en Bogotá una serie completamente abierta

Independiente Santa Fe y América de Cali se enfrentarán este martes 12 de mayo a las 8:30 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, en un compromiso decisivo tras el empate 1-1 registrado en el partido de ida de los playoffs de la Liga 2026-I.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto apostaría por un esquema manteniendo la base que logró sacar un resultado positivo en el Pascual Guerrero. La probable formación cardenal tendría a Andrés Mosquera en el arco; Yeicar Perlaza, Christian Mafla, Iván Scarpeta, Víctor Moreno y Mateo Puerta en zona defensiva; Omar Fernández, Daniel Torres y Kilian Toscano en el mediocampo; dejando en ataque a Hugo Rodallega y Nahuel Bustos.

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Santa Fe no podrá contar con Emmanuel Olivera, H. Palacios, bajas que obligan al cuerpo técnico a mantener variantes limitadas especialmente en defensa y generación ofensiva. Desde el banco aparecen alternativas como Alexis Zapata, Jáder Obrian y Martín Palacios para cambiar el ritmo del partido.

Por el lado visitante, David González plantearía un sistema buscando tener nuevamente control de balón y profundidad por las bandas. América formaría con Jean Fernandes; Omar Bertel, Nico Hernández, Marlon Torres y Luis Mina; Josen Escobar y R. Carrascal en la mitad; mientras que Tomás Ángel, Daniel Valencia, Jhon Murillo y Jan Lucumí liderarían el frente ofensivo.

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El cuadro escarlata tampoco llega completo al duelo definitivo, ya que Yeison Guzmán, Mateo Castillo y Marcos Mina continúan fuera de la convocatoria. Sin embargo, jugadores experimentados como Adrián Ramos podrían convertirse en piezas determinantes entrando desde el banco.

La serie llega totalmente abierta después del intenso encuentro de ida en Cali, donde Rodallega abrió el marcador apenas al minuto 7 y Adrián Ramos igualó para América en el inicio del segundo tiempo. Ahora, en Bogotá, ambos equipos buscarán dar el golpe definitivo para avanzar en la Liga .