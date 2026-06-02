Nóminas confirmadas de Junior y Nacional para la final ida de la Liga colombiana

Todo listo para la final ida de la Liga colombiana en el Romelio Martínez entre Junior y Nacional. Luego de 11 años del último enfrentamiento entre barranquilleros y antioqueños en una definición de título, y que dejó el triunfo del cuadro Verde por penales.

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El conjunto Tiburón busca su bicampeonato tras imponerse a Tolima en el Clausura del 2025, así como el que lograron en el 2018-II y 2019-I y, de tal manera, lograr la estrella 12 para bordarla en su escudo. Por su parte, el Verdolaga vuelve a una final luego de imponerse al Tolima en el 2024-II. Ahora van por su trofeo de liga número 19.

Pero no será la primera vez que Nacional y Junior definan un título. Se trata de la cuarta ocasión en la que se enfrenten, pues el antioqueño les ganó 2014-I (penales) y 2015-II (penales), mientras que Junior se impuso en 2004-II también por penales.

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Se trata de la final número 14 para el equipo barranquillero desde que se juegan los torneos cortos, con un saldo de 7 triunfos, mientras que para Nacional será la final número 17 con un éxito en 11 de las 16 jugadas.

La última vez que se enfrentaron por liga, terminó con victoria por 0-4 para el equipo paisa, duelo que tuvo lugar por la fecha 3 del todos contra todos.

Así forman los equipos para la final ida entre Junior y Nacional

Así va Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel, Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, Luis Muriel.

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Así va Nacional: Harlen Castillo; William Tesillo, César Haydar, Andrés Román, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos.