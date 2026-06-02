Nóminas confirmadas de Junior y Nacional para la final ida de la Liga colombiana
El primer juego será en el Romelio Martínez de Barranquilla.
Todo listo para la final ida de la Liga colombiana en el Romelio Martínez entre Junior y Nacional. Luego de 11 años del último enfrentamiento entre barranquilleros y antioqueños en una definición de título, y que dejó el triunfo del cuadro Verde por penales.
Le puede interesar: “Se tomó una decisión de terminar sus contratos”: Fuad Char confirmó salidas en Junior
El conjunto Tiburón busca su bicampeonato tras imponerse a Tolima en el Clausura del 2025, así como el que lograron en el 2018-II y 2019-I y, de tal manera, lograr la estrella 12 para bordarla en su escudo. Por su parte, el Verdolaga vuelve a una final luego de imponerse al Tolima en el 2024-II. Ahora van por su trofeo de liga número 19.
Pero no será la primera vez que Nacional y Junior definan un título. Se trata de la cuarta ocasión en la que se enfrenten, pues el antioqueño les ganó 2014-I (penales) y 2015-II (penales), mientras que Junior se impuso en 2004-II también por penales.
Lea también: Definida la terna arbitral para la final de ida entre Nacional y Junior
Se trata de la final número 14 para el equipo barranquillero desde que se juegan los torneos cortos, con un saldo de 7 triunfos, mientras que para Nacional será la final número 17 con un éxito en 11 de las 16 jugadas.
La última vez que se enfrentaron por liga, terminó con victoria por 0-4 para el equipo paisa, duelo que tuvo lugar por la fecha 3 del todos contra todos.
Así forman los equipos para la final ida entre Junior y Nacional
Así va Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel, Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, Luis Muriel.
Así va Nacional: Harlen Castillo; William Tesillo, César Haydar, Andrés Román, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos.