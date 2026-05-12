🔴EN VIVO Millonarios vs. Llaneros: por la fase de grupos de la Copa Colombia

Millonarios FC comenzará este lunes su participación en la Copa Colombia cuando reciba en El Campín a Atlético FC por la primera fase del certamen. El equipo capitalino buscará arrancar con pie derecho en una competencia que entrega un cupo a la Copa Sudamericana 2027 al campeón.

Luego de la eliminación en la Liga , el conjunto azul logró recuperar tranquilidad tras su contundente victoria como visitante frente a Boston River en la Copa Sudamericana. Ese resultado renovó el ambiente en el plantel y ahora el objetivo será trasladar ese impulso positivo al torneo local.

El entrenador decidió convocar a varios jugadores habituales del primer equipo para este estreno copero, entendiendo la importancia del campeonato y el tiempo que resta para el próximo reto internacional. Millonarios comparte grupo con Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC , en una zona donde solamente los dos mejores avanzarán a la siguiente ronda.

Siga acá el minuto a minuto del partido: