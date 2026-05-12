🔴EN VIVO Millonarios vs. Llaneros: por la fase de grupos de la Copa Colombia
El cuadro ‘embajador’ debutará en el torneo nacional tras recuperar confianza con su reciente triunfo internacional.
Millonarios FC comenzará este lunes su participación en la Copa Colombia cuando reciba en El Campín a Atlético FC por la primera fase del certamen. El equipo capitalino buscará arrancar con pie derecho en una competencia que entrega un cupo a la Copa Sudamericana 2027 al campeón.
Luego de la eliminación en la Liga , el conjunto azul logró recuperar tranquilidad tras su contundente victoria como visitante frente a Boston River en la Copa Sudamericana. Ese resultado renovó el ambiente en el plantel y ahora el objetivo será trasladar ese impulso positivo al torneo local.
El entrenador decidió convocar a varios jugadores habituales del primer equipo para este estreno copero, entendiendo la importancia del campeonato y el tiempo que resta para el próximo reto internacional. Millonarios comparte grupo con Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC, en una zona donde solamente los dos mejores avanzarán a la siguiente ronda.
Siga acá el minuto a minuto del partido:
¡Nóminas confirmadas!
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