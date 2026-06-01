Definida la terna arbitral para la final de ida entre Nacional y Junior

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la designación de los árbitros para el partido de ida de la final de la Liga DIMAYOR I-2026, encuentro que enfrentará a Atlético Nacional y Junior de Barranquilla este martes 2 de junio a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Para uno de los compromisos más importantes de la temporada fue elegido el árbitro FIFA Carlos Ortega, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el primer capítulo de una serie que definirá al campeón del primer semestre del fútbol profesional colombiano. La designación ratifica la confianza que los organismos arbitrales tienen en el juez bolivarense, considerado actualmente uno de los árbitros más experimentados del país en instancias decisivas.

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Ortega inició su carrera profesional en el arbitraje colombiano en 2019 y apenas un año después recibió la escarapela FIFA, consolidando un rápido ascenso dentro de la profesión. Su nombre también tiene un significado especial dentro de la historia del arbitraje nacional, pues es sobrino de Álvaro Ortega, el árbitro colombiano que fue asesinado en 1989 tras dirigir un polémico encuentro entre América de Cali e Independiente Medellín, un hecho que marcó profundamente al fútbol colombiano y que provocó la cancelación del campeonato de aquella temporada.

La final entre Nacional y Junior representará una nueva prueba para Carlos Ortega, quien ya acumula varias experiencias en definiciones de Liga . Su manejo disciplinario, personalidad dentro del terreno de juego y experiencia en partidos de alta exigencia han sido factores determinantes para recibir nuevamente la confianza de la Comisión Arbitral.

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Con dos de las nóminas más competitivas del país frente a frente y un estadio que promete un lleno total , la actuación del cuerpo arbitral será fundamental para garantizar el correcto desarrollo de un partido que podría marcar el rumbo de la serie antes del encuentro de vuelta en Barranquilla.

Terna arbitral para la final de ida

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)

Asistente No. 1: Jhon Gallego (Caldas)

Asistente No. 2: Richard Ortiz (Quindío)

Cuarto árbitro: José Bautista (Tolima)

VAR: Never Manjarrez (Córdoba)

AVAR: John León (Caldas)

Finales de Liga dirigidas por Carlos Ortega

Liga 2020-II (Ida): América de Cali 3-0 Independiente Santa Fe.

Liga 2021-I (Vuelta): Millonarios 1-2 Deportes Tolima.

Liga 2022-II (Vuelta): Deportivo Pereira 0-0 Independiente Medellín (Pereira campeón por penales).

Liga 2023-I (Ida): Atlético Nacional 0-0 Millonarios.

Liga 2024-II (Vuelta): Atlético Nacional 2-0 Deportes Tolima.

Liga 2026-I (Ida): Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.