Posiciones de la Copa Colombia: así van los grupos, tras victorias de DIM, Millonarios y Cali

Continúa el desarrollo de la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Colombia, certamen que inició el pasado miércoles 6 de mayo con el duelo entre Patriotas y Boyacá Chicó.

La jornada de este lunes tuvo el condimento especial del debut de tres de los equipos de renombre de la primera división: Bucaramanga, Medellín, Cali y Millonarios.

Vale la pena mencionar que esta fase 1A del campeonato la juegan los equipos que no lograron clasificar a la siguiente instancia en la primera división, y aquellos que quedaron eliminados del Torneo de Ascenso y no pudieron avanzar a cuadrangulares.

Medellín 1-0 Fortaleza

El conjunto Poderoso se impuso por la mínima diferencia con una anotación de Didier Moreno, mientras que por el cuadro bogotano se fueron expulsados Kevin Balanta y Andrés Arroyo. Aun con la derrota, Fortaleza se ubica parcialmente líder con 3 puntos, los mismos de DIM, que tiene dos goles de diferencia menos.

Cali 2-0 Bucaramanga

El equipo de Rafael Dudamel venció en su casa al cuadro Leopardo. Abrió el marcador Johan Martínez al minuto 39, mientras que Matías Orozco puso el 2-0 al 63′. Emerson Batalla se fue expulsado al 90+4′ en el equipo de la visita.

Millonarios 1-0 Llaneros

El Embajador sufrió ante el conjunto de Villavicencio en el Metropolitano de Techo, pero logró el triunfo por la mínima diferencia. La anotación llegó al minuto 80, tras un intento de remate de Rodrigo Contreras y el desvío al arco de Leonardo Castro.

Posiciones de la Copa Colombia

Grupo A

POS EQUIPO J +/- PTS 1 Bucaramanga 2 +3 3 2 Cali 1 +2 3 3 Alianza 1 0 1 4 Boca Juniors Cali 1 0 1 5 Real Santander 1 -5 0

Grupo B

POS EQUIPO J +/- PTS 1 Llaneros 2 +2 3 2 Millonarios 1 +1 3 3 Patriotas 2 0 2 4 Boyacá Chicó 1 0 1 5 Atlético FC 2 -3 1

Grupo C

POS EQUIPO J +/- PTS 1 Fortaleza 2 +2 3 2 Medellín 1 +1 3 3 Cúcuta 2 0 2 4 Orsomarso 1 0 1 5 Leones 1 -3 0

Grupo D