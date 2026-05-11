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11 may 2026 Actualizado 20:46

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Liga Colombiana

🔴EN VIVO Medellín vs Fortaleza: por la fase de grupos en la Copa Colombia

El ‘Poderoso’ buscará dejar atrás su última derrota liguera y tomar ventaja en el Atanasio Girardot frente a un Fortaleza que llega en gran momento.

Jose Luis Rodriguez Pardo

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El Estadio Atanasio Girardot será escenario este lunes de un atractivo duelo entre Independiente Medellín y Fortaleza CEIF por la segunda fecha de la Copa Colombia. El conjunto antioqueño afronta el compromiso con la obligación de responder ante su afición y conseguir un triunfo que lo mantenga firme en la lucha por el torneo. El encuentro se disputará desde las 4:00 p.m. de Colombia.

El equipo dirigido por Sebastián Botero llega golpeado tras la caída 1-2 frente a Águilas Doradas en Liga. Medellín intentará aprovechar su fortaleza como local para recuperar confianza y volver al camino de los buenos resultados.

Del otro lado, Fortaleza atraviesa un presente positivo bajo el mando de Sebastián Oliveros. El conjunto capitalino viene de sumar dos victorias consecutivas, incluyendo una goleada 4-1 sobre Leones FC en Copa Colombia, resultados que fortalecen la ilusión de dar el golpe en Medellín.

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