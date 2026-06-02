“Se tomó una decisión de terminar sus contratos”: Fuad Char confirmó salidas en Junior

Junior de Barranquilla podría estar a las puertas del final de una era. Fuad Char, máximo accionista del club tiburón, confirmó que tanto Carlos Bacca como Teófilo Gutiérrez no continuarán como jugadores del equipo una vez finalicen sus contratos el próximo 30 de junio.

El dirigente reveló que la decisión ya fue tomada por la institución y que ambos referentes tendrían la posibilidad de seguir vinculados al club en otras áreas relacionadas con el cuerpo técnico.

“Lo de Teo y lo de Bacca, sí se tomó una decisión de terminar sus contratos ahora el 30 de junio”, afirmó Char, dejando claro que el ciclo de los dos históricos atacantes estaría llegando a su fin.

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Sin embargo, el empresario barranquillero destacó la importancia que ambos jugadores tienen para la historia del club y abrió la puerta para que continúen aportando desde otro rol. “Sí, despedidas y la posibilidad de trabajar en el club como asistentes técnicos de nuestros técnicos. Ellos son dos personajes que tienen las puertas abiertas en el equipo”, agregó.

La noticia representa un momento histórico para Junior, pues se trata de los dos máximos goleadores de la institución. Carlos Bacca lidera el listado con 111 anotaciones en 256 partidos disputados, una cifra que lo convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos del conjunto rojiblanco.

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Por su parte, Teófilo Gutiérrez ocupa el segundo lugar en la tabla histórica de goleadores con 71 tantos en 274 compromisos, además de haberse consolidado como uno de los futbolistas más influyentes y queridos por la afición juniorista gracias a su talento, liderazgo y protagonismo en múltiples títulos.

Aunque aún resta la oficialización por parte del club, las declaraciones de Fuad Char apuntan a que el segundo semestre de la temporada marcará el inicio de una nueva etapa para Junior, sin dos de las figuras más representativas de su historia reciente.

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De concretarse su salida, el fútbol colombiano presenciará el adiós de dos leyendas que dejaron una huella imborrable en Barranquilla y que ayudaron a escribir algunos de los capítulos más exitosos en la historia del conjunto tiburón.