Este 12 de mayo se cumple el decimoquinto Encuentro por el Agua y Energía Renovable en Medellín

Medellín

Isagen, la campaña ambiental Bibo y la organización WWF, como Fondo Mundial para la Naturaleza, una de las organizaciones internacionales de conservación más grandes del mundo, programaron para hoy martes en el Hotel San Fernando Plaza de Medellín, el Encuentro por el Agua y la Energía Renovable, que recoge las lecciones de 2025 y proyecta decisiones concretas para el territorio en el futuro cercano.

Se busca que se consolide, a partir de este encuentro, una agenda estratégica que trascienda el diagnóstico y se enfoque en las acciones, en un contexto marcado por la intensificación de los eventos climáticos extremos y la precisión creciente sobre los recursos hídricos.

Fenómeno de La Niña

El año 2025, el evento estuvo marcado por el fenómeno de La Niña, que tenía a más de 70 municipios en alerta y múltiples declaratorias de calamidad pública, “lo que evidenció la urgencia de fortalecer la adaptación climática, la gestión del riesgo hídrico y la planificación territorial basada en ecosistemas”, indicaron desde la organización de este evento.

El año anterior se reafirmó el consenso sobre la sostenibilidad del agua y la transición energética, que no pueden abordarse de manera aislada; por el contrario, requiere que se miren como ejes estructurales del ordenamiento del territorio.

Encuentro de 2026

El encuentro de este martes analizará con actores territoriales la manera como se están tomando las decisiones y se están articulando los diferentes sectores para la protección y restauración de ecosistemas: “En los instrumentos de planificación, priorizar acciones a partir de diagnósticos ambientales rigurosos, fortalecer la gobernanza del agua con enfoque territorial y acelerar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza”, agregaron desde la organización de este evento.

Los convocados a este encuentro

A este evento se convocan actores públicos, privados, académicos y comunitarios, quienes analizarán los diferentes temas ambientales que permitirán construir soluciones frente a los retos del agua y la energía en Colombia.

La ejecución como eje central

Durante este año se enfatizará el encuentro en la ejecución como objetivo, el convertir las discusiones y los análisis en una ruta de acción concreta que pueda tener un impacto medible en las comunidades.

Agenda del encuentro

Este evento tendrá en sus primeras intervenciones la presentación sobre la actualización de la Política Nacional del Agua, abordando su relación con la transición energética, el riesgo y el ordenamiento territorial.

Durante la jornada se tiene previsto un panel central enfocado en identificar los nudos críticos, las ventanas de decisión y lo que está en juego para la región, integrando perspectivas de autoridades, academia, sector productivo y comunidades.

Habrá círculos de diálogo multiactor, donde se trabajará sobre líneas estratégicas como el ordenamiento territorial, la planificación estratégica, la gobernanza de cuenca y la gestión de conflictos socioambientales.

Hace parte también del análisis la gestión del riesgo hídrico y adaptación climática, soluciones basadas en la naturaleza como eje de inversión y cultura del agua y fortalecimiento de capacidades territoriales.

Hace parte de la agenda una plenaria de socialización de resultados y la definición de conclusiones orientadas a la acción, consolidando compromisos regionales.

Medellín también se convierte, a partir de este evento, en un laboratorio de soluciones que permitan traducir la urgencia climática en decisiones concretas para el territorio.