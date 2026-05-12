El Ejército recuperó la moto del periodista Mateo Pérez y será entregada a la familia

Briceño- Antioquia

Este lunes el Ejército nacional recuperó la motocicleta marca Honda del periodista Mateo Pérez, asesinado por el frente 36 entre las veredas El Hoyo y Palmichal del corregimiento de Travesías del municipio de Briceño.

La motocicleta permaneció cerca de una vivienda del corregimiento desde el pasado martes 5 de mayo, cuando se reportó su desaparición. En ese momento, Caracol Radio había informado que un hombre, al parecer integrante del grupo ilegal, había dejado el vehículo abandonado donde permaneció hasta este el 11 del mismo mes , cuando las tropas estatales lo recogieron luego de verificar con personal experto que no tuviera explosivos. La moto no tiene batería y parece que le habían aflojado algunas partes, según las fuentes del territorio, presuntamente buscándole un posible GPS.

donde permaneció hasta este el 11 del mismo mes, cuando las tropas estatales lo recogieron. La moto no tiene batería y parece que le habían aflojado algunas partes, según las fuentes del territorio, presuntamente buscándole un posible GPS.

La moto ya fue sacada de Travesías y se espera que en las próximas horas sea entregada a la familia del comunicador asesinado mientras intentaba reportar el conflicto en ese territorio.