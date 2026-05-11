En Toledo, un hombre que había sido retenido por un grupo ilegal apareció muerto

Toledo- Antioquia

En zona rural del municipio de Toledo, en el Norte de Antioquia, fue asesinado un joven de 21 años que es señalado por las autoridades como un presunto consumidor de estupefacientes en el territorio.

Según información conocida desde la zona, la víctima Yerson Hasley Arboleda Monsalve habría sido retenida a la fuerza por un grupo armado ilegal, aún sin confirmar si eran integrantes del Clan del Golfo o las disidencias del frente 36 que delinquen en la zona. Luego, el cuerpo sin vida con una herida de arma de fuego fue encontrado en la vereda Miraflores, ubicada a unos 20 minutos del área urbana y en la vía al corregimiento de Valle de Toledo. El cuerpo fue trasladado a la morgue municipal.

Según el reporte preliminar de la policía, es que el joven de 21 años, el homicidio podría estar relacionado presuntamente con un ajuste de cuentas por posible microtráfico o huerto.

Además, se señala que esta persona había sido capturada por la policía pocos días antes de su asesinato por el presunto delito de hurto. La investigación para esclarecer este caso se adelanta por parte de las autoridades.