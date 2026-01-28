Cuatro superhéroes promueven la sostenibilidad ambiental en Medellín

En el barrio Buenos Aires de la Comuna 9 de Medellín (Antioquia) en el sector de Quintalinta, Yenny Grandas lidera el Hogar Infantil Los Caunces, una institución educativa para la primera infancia. Ahí, en 2023, ella y su equipo crearon La Liga de la Sostenibilidad. Se trata de una iniciativa lúdica y académica que busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en los niños de 2 a 5 años con los que trabajan.

Esto lo hacen por medio de 4 personajes que conforman la liga: Gotita, Semilla, Voltron y Caneco. Cada uno tiene un enfoque diferente que contempla distintos aspectos de la vida diaria de los estudiantes y de sus familias. “Lo que queremos con esto es mostrar la importancia de que nuestros jóvenes crezcan con una noción de responsabilidad ecosistémica bien construida, es decir, que ellos sepan desde estas edades tempranas qué hacer para tener un mejor planeta”, explica Grandas.

En ese sentido, el proyecto se sirve de videos, imágenes y guías interactivas impresas que van orientando la formación de los alumnos y que a la par involucran a la población mediante actividades pedagógicas, tales como; reciclatones, siembra de huertas urbanas, jornadas de preservación del agua y la energía eléctrica del territorio o “el minuto verde por el planeta”, una dinámica en redes sociales que pide a los usuarios publicar las evidencias de sus acciones en pro de la protección de los ecosistemas.

“Un día mi hija llegó con el cuento de los superhéroes y nos pidió que le entregáramos las botellas plásticas para llevarlas al colegio, le decía a la abuela: ‘mamita guárdeme por favor las botellitas y las tapas que son para reutilizar allá en el jardín’. Ese tipo de obras hicieron que se nos volviera un hábito. Por eso, por ejemplo, en mí casa, mis padres y mis suegros le dan a la niña los envases de vidrios o de cartón; incluso, a veces ella nos ha hecho regresarnos cuando vamos de camino a la escuela porque se nos quedó el material…nos tocó devolvernos afanados para traerlo”, cuenta entre risas Arley Muñoz, padre de Samantha Muñoz, estudiante de los Caunces.

Orígenes de la Liga

La Liga de la Sostenibilidad también se apoya en recursos escritos, como el siguiente poema recitado por Samantha: "Soy Gotita y te vengo a saludar, sí me cuidas diariamente yo te vengo a refrescar". | Foto: Instagram: @laligadelasostenibilidad Ampliar

Yenny Grandas es gestora de proyectos sociales hace 25 años y desde 2016 es directora del Hogar Infantil los Caunces. Durante esa trayectoria, Absalón Mena (técnico ambiental), su esposo, la ha acompañado y aconsejado sobre distintos temas asociados a la sostenibilidad.

Por ello, una tarde de 2023, Mena le propuso a Yenny diseñar algún tipo de propuesta que le permitiera a la institución aprovechar los residuos que generaban y que entregaban a los recicladores de la zona por un pago mínimo.

“Él venía de ganar un incentivo en su trabajo por sus aportes a la recuperación de insumos de la empresa y me preguntó: ‘¿Qué hacen ustedes con los plásticos y papeles del jardín?’; no mucho, los vendemos y ya, le conteste. Entonces me dijo: ‘hagamos algo con eso”. Relata Grandas.

Por esa época, el cine de superhéroes seguía en boga y por ende se estrenaron sendas películas de ese tipo: Marvel lanzó; Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, The Marvels, en su turno, SONY exhibió en las salas de todo el mundo Spiderman Across the Spider-verse; además, DC presentó Aquaman: El Reino Perdido. Todo esto sin contar las series disponibles en las plataformas de streaming como Secret Invasion, Loki (Temporada 2), y la serie animada What If...?, en Disney +.

En medio de ese contexto, y viendo el impacto que tenía este tipo de productos audiovisuales en los infantes, fue que a Yenny y a Absalón se les ocurrió que podrían usar ese concepto para fomentar el cuidado de la naturaleza en la niñez. “Ese año, finalizando, comenzamos los primeros pilotos y al siguiente ya teníamos una idea más concreta de lo que serían los personajes”, expone Grandas.

Se consolida de la liga

La Liga de la Sostenibilidad fue presentada oficialmente en el primer semestre de 2025 y la integran, como ya se dijo, cuatro protagonistas: Gotita, Voltron, Semilla y Caneco.

Por un lado, Gotita impulsa el cuidado del agua promoviendo su reutilización en acciones como el riego de plantas y limpieza de fachadas de las casas del sector con, por ejemplo, el líquido que resulta del proceso del lavado de ropa. A su vez, Semilla incentiva la siembra de huertas urbanas, tanto en los hogares de los alumnos como en las propias instalaciones del Caunce.

De otra parte, Voltron es especialista en el cuidado de la energía eléctrica, su labor se especializa en la educación del uso responsable de este recurso, ello por medio de jornadas de concientización en la población de la región y divulgación de estrategias de optimización a través de redes sociales.

Finalmente, Caneco es experto en el aprovechamiento de elementos desechables y orgánicos. Él, valiéndose de tutoriales prácticos, instruye a los niños en la creación de compostaje con los residuos del comedor escolar, conocimiento que posteriormente los estudiantes llevan a sus familias para ser implementado por ellos y de esta manera ampliar su campo de acción a más partes.

“La que más me gusta es Gotita porque me enseña jugando a mí y a mis papás a cuidar el agua”, dice Samantha.

Ahora bien, los 4 superhéroes actúan únicamente de forma digital, ya en redes sociales, ya en videos internos institucionales, medios que son creados por la comunidad educativa (docentes o parientes de los jóvenes). Sin embargo, en 2026 esperan tener los disfraces oficiales que usarán los parientes de los estudiantes para traer el “mundo físico” a los integrantes de la liga. Estos implementos serán financiados con el dinero obtenido de las actividades desarrolladas específicamente en el componente educativo de sostenibilidad.

Los resultados de todos esos esfuerzos ya comenzaron a darse. Desde su lanzamiento, el proyecto le ha permitido a la organización reciclar 3.000 kilos de material reempleable, también le ayudó en el ahorró de un 15% en el consumo de agua y en un 10% en el de electricidad, reducciones que se ven reflejadas en las facturas pagadas por esos servicios públicos; en total son más de 570 las personas impactas en Quintalinta y más de 30 profesores capacitados.

Además, la Fundación Santillana reconoció a la institución en los Premios Escuelas Sostenibles de 2025 como uno de los 10 centros de estudios líderes en prácticas de formación juvenil en sustentabilidad.

La transita hacia el futuro con alianzas cercanas

El Hogar Infantil los Caunces tiene en promedio 91 estudiantes inscritos por año, todos de estratos 1 y 2 de la ciudad. | Foto: cortesía - Yenny Grandas Ampliar

La propuesta de La Liga de la Sostenibilidad resultó tan atractiva para los habitantes de la zona que inclusive la Corporación ACE comenzó a participar de la iniciativa y a suministrar algunos recursos audiovisuales con los que el Hogar Infantil los Caunces aspira a incrementar su alcance. Es tanto así que, según lo informa Grandas, “ya son 4 colegios del departamento los que están adoptando esta metodología”.

“Estamos vinculando a más vecinos, nuestro objetivo en los próximos dos años es que el 70% de nuestra gente ejecute estas acciones de preservación, asimismo esperamos disminuir en 30% el uso de energía eléctrica y que hayan por lo menos 10 huertas urbanas productivas”, sostiene la directora.

Por eso, para Yenny esta manera de entender el mundo, a la naturaleza y los seres que habitan, en ella pasa más por dejar un legado que por el dinero que se pueda conseguir en ese camino, “lo que queremos es sembrar una semillita en nuestros niños que seguramente más adelante dará sus frutos y eso representará un mejor entorno para todos”.

