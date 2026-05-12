En Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, en Antioquia, atienden emergencias por las lluvias

Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres para el Urabá antioqueño. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

El Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, lideró e instaló el Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres para el Urabá antioqueño y así poder atender las emergencias que allí se han tenido en las últimas horas por cuenta de las lluvias.

Las mayores afectaciones a más de 1.600 familias se han reportado en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, donde las fuertes precipitaciones han ocasionado el desbordamiento de ríos y quebradas, inundaciones, afectaciones en cultivos y enseres de las comunidades.

Se tendrá un Registro Único de Damnificados

Como parte del análisis que se hizo en este encuentro, se definió que es necesario contar con Registro Único de Damnificados, para avanzar en la caracterización de las familias afectadas y definir las ayudas humanitarias que serán enviadas a la región.

El encuentro también direccionó a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y las entidades operativas, para que puedan atender a las familias afectadas en cada uno de sus municipios.

Allí se establecieron compromisos para continuar con el acompañamiento en la consolidación de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de las comunidades que hoy son damnificadas por cuenta de las lluvias.

Acompañamiento a municipios afectados

Según explicó la directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, desde esta entidad “continuaremos haciendo la articulación, pero también el apoyo permanente a los municipios en la entrega de ayudas humanitarias, en el suministro de agua potable y en el apoyo con maquinaria para atender diferentes puntos críticos en la subregión del Urabá antioqueño”.

Quedó establecido que el trabajo se centrará en garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas y avanzar en la intervención de puntos críticos con maquinaria amarilla.

Se busca con estas acciones mitigar el riesgo y recuperar las condiciones de movilidad y seguridad en los municipios afectados.

Emergencias en Apartadó

El alcalde de Apartadó, Adolfo Romero Benítez, explicó que “Apartadó está finalizando el censo de todo lo que ha sucedido. Solicitamos apoyo a la Gobernación de Antioquia para con maquinaria amarilla adelantar procesos de relimpia. En los próximos días entregaremos toda la información y aspiramos a estar el día jueves o viernes con las comunidades con kits de aseo, alimentación, acompañando todas las solicitudes que nos han hecho las comunidades”.

De igual manera, se adelantarán procesos similares en Carepa, Chigorodó y Turbo, localidades que también están atendiendo emergencias asociadas a las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas.

Afectados en Carepa

En el municipio de Carepa son cerca de 150 familias damnificadas por las precipitaciones de los últimos días, según los censos que se han venido adelantando en diferentes barrios y sectores rurales de esta localidad.

En Carepa, el secretario de Planeación, Juan David Echavarría, indicó que “con el equipo técnico de la secretaría de Planeación y en articulación con las otras dependencias, pudimos comenzar a hacer el censo para verificar aquellas afectaciones que ocurrieron en las distintas veredas”.

Allí también, el Coordinador de Gestión del Riesgo, Dubán Gulfo Martínez, explicó que las principales emergencias se han dado luego del desbordamiento del río Vijagual. “Este desbordamiento afectó de manera importante todo el sector de Casa Verde, los barrios Primavera, La Esmeralda, Bosque Los Almendros, el sector de Mi Lucha, Vijagual Medio y el 25 de Agosto”.

Se mantiene una alerta al sector de Las Trescientas, porque puede haber incremento en los niveles de los afluentes.

Sigue la atención

En la región de Urabá se mantendrá el seguimiento por parte del gobierno seccional a las diferentes emergencias que ocurren por las precipitaciones de las últimas horas.