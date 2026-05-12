¿Colpensiones pagará mesada pensional a afiliados? Esto respondió Jaime Dussán tras fallo de Consejo

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¿Colpensiones pagará la mesada pensional a sus afiliados? Esto respondió su presidente, Jaime Dussán

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, manifestó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, su preocupación por la decisión que tomó el Consejo de Estado que suspendió por completo el traslado de recursos de los fondos privados hacia su entidad, una determinación que el presidente Gustavo Petro calificó como un “golpe de Estado”.

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¿Colpensiones pagará la mesada pensional a sus afiliados?

El presidente de Colpensiones argumentó que la plata de esas personas está en los fondos privados, que deben girar en los próximos días los 5 billones de pesos a los afiliados que se trasladaron al fondo público.

Es por esto que señaló que se debe obligar a que se cumpla lo mandado en la ley y la Constitución.

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“La potestad reglamentaria es del Gobierno, por eso decretamos la pensión a las casi 25.000 personas, en el entendido de que el decreto obligaba a los fondos a girarle a Colpensiones”, sostuvo.

Recordó que los ministros de Hacienda y del Trabajo señalaron que la decisión del Consejo genera un grave impacto en el sistema pensional.

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“No tengo duda (...). A veces pasan ese tipo de cosas y me sorprendió tanto que un magistrado haya cambiado tan rápido su decisión”, mencionó.

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Dussán respondió a Asofondos

Luego de que el presidente de Asofondos asegurara que a Colpensiones sí le alcanza el dinero para pagarle a los afiliados que se trasladaron de los fondos privados al público, Jaime Dussán sostuvo que ese es un “invento irresponsable”.

“Ellos saben que los recursos son de Colpensiones, no pueden mantener secuestrados los dineros de la gente solo porque los tienen fuera del país”, cuestionó.

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¿Qué viene ahora para los afiliados a Colpensiones?

El presidente de la entidad explicó que, aunque para ellos es una decisión equivocada la del Consejo de Estado, ahora presentarán un recurso de súplica para que se tome una nueva decisión de manera rápida, “como la del magistrado que suspendió la ley”.

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“Tres días antes de que se cumpla el tiempo, el magistrado cambia la opinión, no acepta la petición de súplica y suspende el otro artículo, dejando sin vigencia el decreto 415 de 2026”, indicó.

“Debemos señalar al Consejo de Estado que su decisión de suspender la totalidad del decreto es contraria a la Constitución y la ley”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Jaime Dussán aquí:

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