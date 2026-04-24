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Lindo el cuento de la pensional, pero es una trampa: Valencia por traslado de plata a Colpensiones

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien ganó La Gran Consulta por Colombia, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para analizar el decreto del Gobierno Nacional que trasladará 25 billones de pesos desde los fondos privados a Colpensiones.

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Explicó que el artículo 76 es claro y define que el dinero tiene que quedarse en los fondos privados.

“Lo que el Gobierno quiere hacer es mezclar los artículos. Es decir, usamos el artículo vivo de la reforma pensional para aplicar otro de la Ley 100. Resulta que tanto el 12 como el 76 quedaron vigentes, entonces el dinero queda en fondos”, expresó.

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¿25 billones estarán asegurados en Colpensiones?

Valencia señaló que lo que está haciendo el Gobierno Petro con este traslado de recursos es pagar a todos los pensionados en Colpensiones para liberar dinero y hacer “politiquería”.

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“¿Qué es lo que están haciendo? Reciben la plata que viene de los fondos, pagan las pensiones, no de quien se pasó, sino de todos los afiliados de Colpensiones y liberan los recursos del Presupuesto General de la Nación para poder hacer politiquería”, sostuvo.

¿Cómo afecta a los colombianos este traslado?

Para la candidata presidencial, el gastarse la plata de los ahorros pensionales es un error. Incluso, aseguró que al presidente Gustavo Petro “no le importa qué va a pasar, solo que quede bien gastándose la plata”.

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“Si se gasta la plata de los ahorros pensionales, ¿Cómo se sostendrá el sistema? Somos un país que no va a reponer población, que está dependiente del ahorro que hagamos hoy en día (…). La velocidad que tienen en querer hacer esto es para liberar dinero del Presupuesto General de la Nación”, insistió.

Por esto, espera que se suspenda inmediatamente de ese decreto porque deja a Colombia un hueco financiero de 25 billones de pesos.

¿En cuánto tiempo se haría evidente la crisis?

Explicó que el problema vendrá para el 2045, para cuando un colombiano tendría que aportar el 30% adicional de su salario, lo que se traduciría en algo más del 40% del total de la mesada del trabajador. “Algo insostenible”.

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“Muy lindo el cuento de la reforma pensional, pero en realidad es una trampa de tiempo. Es dejar a las futuras generaciones sin futuro, que lo niños que nacen ahorita tendrán que pagar una deuda impagable”, afirmó.

Debate con Iván Cepeda y Abelardo

Afirmó que acepta el debate con Iván Cepeda así esté “amañado”, puesto que lo importante para ella es que la gente lo escuche.

“Que hable, que responda sobre la Paz Total que nos tiene sumidos en la violencia. Llevamos 46 masacres en lo que va del año, el más duro en 15 años”, aseveró.

Escuche la entrevista completa con Paloma Valencia aquí: